Aktivnější nástup přitom měli domácí, kteří sice zvládli oslabení, ale 16 vteřin před koncem poslal hosty do vedení Ondřej Kovařčík. Jen tři minuty uplynuly z prostřední části a Oceláři byli napřed už o dvě branky, když Kundrátkova střela propadla brankáři Stezkovi a došourala se za brankovou čáru. Vítkovice ale nesložily zbraně, vytvořily si šance a Petr Chlán snížil.

V závěrečné třetině však už domácí vyrovnat nedokázali. Naopak ve 45. minutě se prosadil Daňo a stvrzenku na triumfu Slezanů dal nedlouho poté Roman.

„Samozřejmě jsme rádi za výsledek a tři body do tabulky, i když předvedený výkon nebyl tak dobrý, jak bychom si představovali v derby. Pro venkovní šňůru, která nás teď čeká, je to pomoc,“ řekl trenér Třince Václav Varaďa. „Takhle bychom si představovali brát body. Někdy hrajeme až moc hezky a body nejsou, jindy když nám to nejde, tak naopak ano,“ dodal.

Domácí kouč byl zklamaný z výsledku, nikoli výkonu. „Já to mám přesně naopak. Hráli jsme dobře, ale nemáme ani bod,“ uvedl Miloš Holaň, který se vrátil po jednozápasové absenci zaviněné nemocí.

„Začali jsme aktivně, dobře, trochu nás vykolejila dvě oslabení, za která ale musím hráče pochválit. Neinkasovali jsme v nich. Trochu nás ale potopil gól 16 vteřin před koncem první třetiny. Ve druhé jsme soupeře přestříleli 13:2 na střely, měli jsme šance, dali jsme na 1:2, tlačili jsme, ale další jsme už nepřidali. A ve třetí třetině už Třinec trestal,“ pokračoval Holaň.

„Měl šance, které stoprocentně využil, kdežto my se na gól strašně nadřeme. Herně ale kluci odvedli maximum,“ doplnil trenér Vítkovic.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Chlán (Gewiese, J. Stehlík) - 20. O. Kovařčík (M. Adámek, M. Doudera), 24. Kundrátek, 45. Daňo (Kundrátek), 49. Miloš Roman (Daňo). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5325.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Plášil, Gewiese, Galvinš, J. Stehlík, P. Koch, L. Kovář - Svačina, Marosz, L. Krenželok - Fridrich, J. Hruška, Afanasjev - M. Kalus, Dej, R. Bondra - Bernovský, Chlán, J. Krejsa. Trenér: Holaň.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, Miloš Roman, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, O. Šedivý - Kofroň, R. Szturc, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.