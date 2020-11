Hokejisté Frýdku-Místku poprvé od konce září vyhráli. Doma v derby Chance ligy přestříleli Havířov.

Rysi doma udolali Havířov. | Foto: Jan Velčovský

Pokud by se derby Rysů s Havířovem hrálo za normálních okolností, nejspíš by ho sledoval zaplněný stadion. „Bylo by asi plno. Bylo by to hezčí, je to škoda, ale nic s tím neuděláme,“ řekl trenér Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar.