Oceláři rozjeli utkání podobně jako to, které hráli ve Vítkovicích v půlce září. Vedli a vedení si udržovali celý zápas. Tentokrát jej ale udrželi.

Po první části se ujali vedení 2:0, které na startu druhé periody umocnil Dravecký, hrající nyní ve velké formě. Derby rozhodli třinečtí beci Roth s Douderou, kterým zdatně sekundoval Nestrašil. Oceláři si díky vypracovali náskok, o který ale přišli, protože důrazné Vítkovice neustále úspěšně dotahovaly.

„Byl to trochu podobný zápas jako ten poslední domácí s Kometou. Třinec je velmi organizovaný ve středním pásmu, přes které má rychlý přechod, což ukázali u pátého gólu Kovařčíkové. Mužstvo na to připravujete, ale je to jejich obrovská zbraň a my se tomu dnes nevyhnuli,“ řekl trenér Vítkovic Jakub Petr.

„Stěžejní ale bylo, že využili přesilové hry a to, že děláme fauly, protože týmy jako Třinec a Kometa stráví v přesilovce devadesát procent času v útočném pásmu. A když ji nevyužijí, tak to unavuje, navíc vypadnete z tempa. Ukázkou toho byly hloupé fauly za brankou, nebo na červené čáře. To jsou zóny, kde ho nepotřebujete. Ale obrovský kredit do kabiny, že jsme se do zápasu vrátili,“ přiznal Petr.

O poznání spokojenější však byl hostující kouč Václav Varaďa, který vítězství cenil. „V některých fázích zápasu jsme hráli velmi dobře, když jsme to potřebovali, pomohli jsme si góly, byli jsme produktivní v přesilových hrách. Domácí to ale nevzdali a zápas zdramatizovali. To, co se stalo minule, byl pro nás vykřičník, a i když se štěstím, tak jsme si závěr pohlídali. Jsou to cenné tři body,“ zhodnotil Varaďa.

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 32. Dej (Roberts Bukarts, O. Roman), 38. Roberts Bukarts (TS), 45. Černý (O. Roman), 53. O. Roman (Trška, Roberts Bukarts) 59. Dravecký (Galvinš) – 7. M. Doudera (A. Nestrašil, M. Stránský), 17. Roth (M. Doudera, A. Nestrašil), 21. Dravecký (D. Musil, Marcinko), 43. Roth (M. Doudera, A. Nestrašil), 45. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Hrehorčák). Rozhodčí: Mrkva, Svoboda – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. Oslabení: 1:0. Diváci: 6 306.

Třinec: Kváča – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček, M. Doudera, M. Adámek – Stránský, P. Vrána, A. Nestrašil – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Chmielewski. Trenér: Varaďa.