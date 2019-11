Ostravané však předvedli velmi dobrý výkon a hlavně byli na Třinec skvěle takticky připravení. Úterní návštěva vítkovického kouče Jakuba Petra ve Werk Areně se zjevně vyplatila.

„Vítkovice nám to dost znepříjemňovaly, to je fakt. Hrály něco úplně nového, co zatím asi moc nehrály. Ze začátku jsme měli problémy se zakládáním útoků, ale po první třetině a poradě v kabině už jsme převzali iniciativu a snažili se dávat góly,“ pravil obránce Ocelářů Martin Gernát. Sám šel příkladem. V přesilovce dal totiž vítězný gól.

Gólman Vítkovic Miroslav Svoboda chytal stejně jako domácí Petr Kváča výborně, ale nakonec pustil o gól víc. „Mrzí nás to. Dostat v Třinci jen dva góly a stejně prohrát… Chtěli jsme tři body, docela jsme si na ně věřili a podle mě jsme na to i měli. Bohužel,“ litoval Svoboda.

Derby přineslo i malý počet vyloučení. „Něco se nepískalo, člověka to občas vytočí, proto ty šarvátky,“ vysvětloval drobné nepokoje před oběma brankami autor první trefy Ocelář Petr Vrána. „Ale jinak to bylo derby se vším všudy,“ pochvaloval si.

Vítkovický kouč Jakub Petr své hráče za výkon pochválil. „Až na výsledek nemůžu být nespokojený. Víme o kvalitě Třince, který má teď fazónku. Ale taktiku, kterou jsme si pro tento zápas ušili na míru, jsme velmi dobře dodržovali, hlavně v té první třetině. Paradoxně jsme ji prohráli. Obrovský rozdíl mezi námi a soupeři, jakým je třeba Třinec, je v tom nakládání s nabídnutými šancemi. Ve třetí třetině jsme byli zbytečně ustrašení a Třinec přidal pod kotlem. Vynutil si přesilovky, jejichž provedení asi nebylo úplně na design, ale zase to byla palba střel a vyšla jim,“ rekapituloval prohranou bitvu.

I trenér Třince Václav Varaďa mohl svůj tým pochválit. „V první části nám sice chybělo tempo, malinko se možná projevila porce zápasů, kterou v tuhle chvíli máme, ale pomohl nám první gól a od druhé třetiny to už bylo vyrovnané a pak jsme měli velký tlak, který však zůstal nevyslyšen. Po srovnání Vítkovic, které hrály velmi dobře, jsme asi oba věděli, že to bude o druhé brance. My jsme byli trpěliví, myslím si, že ve třetí třetině jsme hráli v útočném pásmu výborně a měli spoustu příležitostí. Pomohli jsme si první přesilovkou, potom to kluci srdnatě odbojovali. Přes vyrovnaný průběhu utkání jsme byli asi o pověstný chloupek lepší, a proto bereme tři body,“ doplnil Václav Varaďa.

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Vrána (D. Musil), 48. Gernát (Hrňa, M. Stránský) – 32. D. Krenželok (Šidlík). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5164.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský – Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Vítkovice: M. Svoboda – Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák, Výtisk, D. Krenželok, Gregorc – Bukarts, Roman, Schleiss – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal – Dej, Mallet, Razgals – Baláž, Werbik, Guman. Trenéři: Petr a Trnka.