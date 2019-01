Třinec – S deseti góly vládne tabulce třineckých střelců (společně s Martinem Růžičkou a Ethanem Werekem). V dnešním derby proti Vítkovicím tak na něj budou Oceláři střelecky spoléhat.

Martin Adamský, jediný střelec Ocelářů na ledě Liberce. | Foto: Petr Rubal

Martine, z posledního utkání jste musel odstoupit. Už jste v pořádku?

Ano, měli jsme po Litvínovu dva dny volno, takže od středy jsem už zase na ledě. Dostal jsem od Ščotky boxerský levý hák, naštěstí není nic zlomeného, takže jsem připraven.

V týdnu jste nehráli žádný zápas. Odpočinul jste si i psychicky?

Chodil jsem na posed. Relax v přírodě mám rád, táhlo mě to do lesa už od dětství. Teď v zimě chodím na divočáky.

Máte rád spíš zimní období, nebo to letní?

Pro vyčištění hlavy asi to zimní. Všude je ticho, křupe jen sníh pod nohama. V létě je víc živo, tam se zase zaměřujeme na srnčí. Mám svoje oblíbené lokality, Chotěbuz, Bystřice.

Těsně za půlkou sezony máte na kontě deset gólů. To už asi překonáte uplynulé dvě sezony, kdy jste v základní části dal 11, respektive 12 branek, ne?

To už by se asi mohlo povést, to je fakt. V konečném důsledku je ale jedno, jestli se prosadím já, nebo někdo jiný. Hlavně, abychom se drželi pořád na špici a připravili se pomalu na play off.

Cítíte, že teď nastává klíčové období?

Leden je vždy stěžejní, je tam deset zápasů, ve hře je třicet bodů. V únoru a březnu už těch zápasů není tolik, a co si neuhrajete teď, pak už těžko dohoníte.

Dnes vás čeká derby s Vítkovicemi, proti kterým se Třinci daří. Máte to v hlavách?

Moc ne, statistiky jsou ošidné. Derby je specifický zápas, ve kterém chce vyhrát každý a nikdo nikomu nic nedaruje. Tady jdou čísla stranou. Je to taková malá NHL (úsměv).

Před pár dny vám ze sestavy odešel Tomáš Kundrátek. Může to být problém?

Neřekl bych, valnou část sezony jsme stejně hráli bez něj. Je škoda každého kvalitního hráče, ale máme sílu na to, abychom jej zastoupili.

Nejen Vítkovice, o víkendu vás čeká i Sparta. Je náročné hrát takový dvojzápas?

Mně osobně to vůbec nevadí. Se Spartou navíc hrajeme až od půl šesté. Raději hraji dva dny v kuse, než aby to bylo proložené tréninky. Je to jako v play off, navíc nikam daleko necestujeme. Do Ostravy je to přes kopec. Horší by bylo, kdybychom hráli třeba v Plzni a pak doma.