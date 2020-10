Rysi přitom do zápasu vstoupili lépe a už po třech minutách zásluhou Veselého vedli 1:0. Další velkou šanci měl Kofroň, ten ale neuspěl, a tak ještě před přestávkou Vrchlabí srovnalo.

Ve druhé třetině hosté dokonce otočili skóre, pak ale udeřil Mikulík, jenž krátce před vyrovnávací trefou ještě jednu velkou šanci spálil. O osudu utkání však rozhodlo úvodních pár minut třetí třetiny, během níž hosté dali tři branky a rázem vedli 5:2. „Kdybychom z naší převahy dali góly my, tak to skončí naopak, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ říkal zklamaně domácí trenér Vlastimil Wojnar.

Osm minut před koncem ještě vykřesal malou naději Veselý, víc už toho ale Rysi nezvládli. „Jsme zklamaní, protože podle všech statistik i dění na ledě jsme byli lepší. Zápas nás ale stály hrubé individuální chyby,“ mrzela Wojnara domácí ztráta. „Je to pro nás kruté. Ale bohužel se to stává, oklepeme se a půjdeme dál,“ dodal.

Rysi tak prohráli druhý zápas v řadě a znovu nepotvrdili roli papírového favorita. „Na ledě se ale na papírové předpoklady nehraje. Věřím, že jsme natolik silní, že nás to nepoloží a že se to zase otočí,“ uvedl Wojnar, jenž poukázal ještě na jeden faktor, který jeho svěřencům chyběl – tedy na diváky. Ti totiž na zápas nemohli. „Naši fanoušci jsou výborní. Věřím, že kdyby na stadionu byli, tak vyhrajeme. Takto ale domácí prostředí přestává být domácím,“ dodal Wojnar.

HC Frýdek-Místek – HC Vrchlabí 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. R. Veselý (Hrachovský), 34. Mikulík (Kofroň, Šedivý), 53. R. Veselý (Klimša, Tomi) – 19. Matýs (Mrňa, J. Moník), 23. Mrňa (F. Moník), 41. Chrtek (Heřman, Linhart), 45. Nouza (Niko, Paulovič), 48. Paulovič (Pochobradský, M. Kratochvil). Rozhodčí: Fiala, Kašík – Konvička, Kráľ. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 0.

Frýdek-Místek: Suchánek - Haman, Husák, J. Michálek, Zahradníček, Hrachovský, Z. Malík - Šedivý, Mikulík, Kofroň - Klimša, R. Veselý, Tomi - Martynek, Peterek, Raška - Kaukič, Stuchlík, Matiaško. Trenér: Wojnar.