Třinec /FOTO/ – Hokejoví Oceláři po téměř třech měsících prohráli před vlastními diváky. Po dvanáctizápasové domácí šňůře výher nezvládli v utkání 37. kola nájezdy proti Plzni.

„Byl to docela bláznivý zápas. Ani jeden z týmů nepotvrdil své defenzivní statistiky. Že se jednalo o duel dvou nejlepších obran, to tedy nebylo moc vidět,“ pousmál se plzeňský asistent trenéra Jiří Hanzlík. „Se dvěma body z Třince jsme samozřejmě spokojeni,“ dodal.

Domácí v průběhu zápasu neustále dotahovali. Na startu to bylo 0:2, pak se Oceláři dostali do hry, chvílemi tahali za delší konec pomyslného provazu oni, chvílemi zase Plzeň. Ta byla blíž výhře v samém závěru, neboť na 4:5 skóroval ve vlastním oslabení Jan Eberle.

„To byla velká škoda, dostat gól při vlastní přesilovce by se nám nemělo stávat,“ litoval snajpr Ocelářů Martin Růžička, který v zápase dovršil 400. kanadský bod v třineckém dresu. A rovnou načal pátou stovku. Byl to totiž on, kdo šestadvacet sekund před koncem srovnal na 5:5. „Prošlo to kolem beka do víka. Gólman asi neviděl. Hraje se šedesát minut, je třeba to zkoušet až do konce,“ popsal svou trefu.

Atraktivní duel dospěl nakonec do samostatných nájezdů, ve kterých byl jediným úspěšným střelcem plzeňský Ondřej Kratěna. „Nájezdy, to už je hop, nebo trop. My jsme dnes udělali hodně chyb v obraně, které bychom dělat neměli. Neustále jsme dotahovali. Ale zase můžu pochválit tým za charakter, že se nevzdal a pořád makal. Také za ten gól v závěru na 5:5 je třeba pochválit, to je rozhodně pozitivum. Inkasovaných pět gólů ale ne,“ uznal Marek Zadina, asistent třineckého kouče Václava Varadi.

Jeden z nejlepších hráčů Plzně Petr Straka si pochvaloval střeleckou produktivitu svého týmu. „Šest gólů v Třinci asi už dlouho nikdo nedal. Možná to bylo pro trenéry a obránce moc divoké, ale bylo to nahoru dolů a muselo se to divákům líbit,“ hodnotil nedělní představení obou týmů. „Bylo vidět, že se potkaly kvalitní mužstva, která hrají nahoře, tomu odpovídal i atraktivní hokej. I když jsme pořád vedli, jsme rádi, že jsme to nakonec urvali aspoň v těch nájezdech. Jakákoliv výhra z Třince se počítá,“ poznamenal Straka.

„Trochu mě mrzí vývoj zápasu, kdy jsme čtyřikrát nebo pětkrát vedli a nechali si pokaždé vedení vzít. Ale před zápasem bychom dva body brali a bereme je i teď,“ dodal trenér Hanzlík.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 5:6 sn (1:2, 2:1, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 21. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 37. Chmielewski (Roth), 51. Cienciala (Martin Růžička, M. Doudera), 60. Martin Růžička (Roth, Marcinko) – 7. L. Kaňák (V. Němec, Kracík), 10. Kracík (Kratěna, V. Němec), 29. Straka (Čerešnák, Milčakov), 46. Čerešňák (Straka, Gulaš), 55. Eberle (Jones, Straka), rozh. nájezd Kratěna. Rozhodčí: Lacina, Pražák – Komárek, Hanzlík. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 4899.

Třinec: Hrubec – Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička, Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Plzeň: Milčakov – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Preisinger, Kantner. Trenér: Čihák.