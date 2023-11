/FOTOGALERIE/ Solidní pozici si vytvořili hokejisté Třince k postupu do další fáze Ligy mistrů. V prvním zápase osmifinále evropské soutěže sice úřadující čeští mistři přišli proti švédskému celku Skelleftea AIK o dvoubrankový náskok, v 57. minutě ale rozhodl o vítězství 4:3 útočník Libor Hudáček.

HC Oceláři Třinec - Skelleftea AIK (14. listopadu 2023). | Foto: Petr Rubal

Slezané vedli po první třetině po gólech Jeřábka s Růžičkou. V prostřední části sice snížilLindström, ale v závěrečné dvacetiminutovce vrátil dvoubrankový náskok Kurovský. Stačilo pár minut, a bylo srovnáno po trefách Forsfjälla se Sikurou.

S výhodou jednoho gólu půjdou ale do odvety nakonec Třinečtí, poté co střelu Nestrašila doklepl do prázdné branky Hudáček. Hosté také neuspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu.

„Byl to extrémně těžký zápas proti velmi kvalitnímu soupeři. Jsme rádi za důležité vítězství pro naši psychiku. Měli jsme celkem slušný začátek, vedli jsme o dva góly. Druhá třetina byla nahoru dolů, z nájezdu jsme měli šanci zvýšit na 3:0, ale nedali jsme. Hned z protiútoku jsme inkasovali. Skelleftea měla ve druhé třetině velký tlak. Okolo modrých čar jsme udělali spoustu chyb, obránci nám nestíhali střídat. Byli jsme rádi za stav 2:1,“ povídal o utkání Vladimír Országh.

„Soupeř ukázal velkou kvalitu. O to víc jsme raději, že jsme pak v závěru dokázali skórovat ještě jednou. Do odvety budeme muset některé věci jednoznačně zlepšit," dodal.

HC Oceláři Třinec - Skelleftea AIK 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. J. Jeřábek (P. Vrána), 14. M. Růžička (Daňo, J. Jeřábek), 45. Kurovský (Čacho, Dravecký), 57. L. Hudáček (A. Nestrašil, Polášek) - 25. L. Lindström (Hugg), 47. M. Forsfjäll (Stenman, Dzierkals), 53. Sikura (L. Lindström, M. Lindholm). Rozhodčí: Hronský (SR), Christensen (Dán.) - J. Svoboda, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3547.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Miloš Roman, P. Vrána, Hrehorčák - Kurovský, Čacho, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.

Skelleftea: Lindvall - Pudas, M. Forsfjäll, Salomonsson, Lundberg, Sandin-Pellika, Nilsson, Granberg - Sandberg, P. Lindholm, M. Lindholm - Robertsson, Lindberg, Hugg - Heikkinen, L. Lindström, Sikura - Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman - Vuollet. Trenér: Ohlsson.