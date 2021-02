Mužstvo nemá kompletní kvůli zdravotnímu stavu některých hráčů. A do toho v týdnu zasáhla reprezentace, která Varaďovi odebrala tři důležité muže – důrazného obránce Davida Musila a duo úderných útočníků Michaela Špačka s Matějem Stránským.

Naproti tomu Spartě budou scházet jen zadák David Němeček a jeho jmenovec útočník Tomášek. Trojice ofenzivních opor Pražanů Sobotka, Řepík, Rousek se ze srazu omluvila ze zdravotních důvodů. I přesto teoreticky hrozí, že všichni nastoupí. Varaďa je tak naštvaný. „Řešili jsme to a jsme zklamaní, protože situace není stejná pro nás a pro Spartu,“ má jasno kouč Ocelářů.

Můžete tedy popsat, jak vše probíhalo?

Trenér národního týmu mi po telefonu tvrdil, že nominováni budou tři hráči Sparty a tři od nás, aby síly byly vyrovnané. Takhle to ale není. My přišli o Matěje Stránského skórujícího prakticky v každém utkání, Michaela Špačka, který má minimálně bod na zápas a Davida Musila, o němž víme, jak je pro nás důležitý a platný. Je to pro nás ztráta, zvlášť když máme i zraněné hráče a ti budou muset jít do hry, abychom to nějak poskládali. Mrzí nás, že do souboje o první místo, který bude i v televizi, nemůžeme naše kluky nasadit, ale hráči chtějí reprezentovat. To je skvělé, jen situace není pro oba týmy stejná a to vnímám velmi negativně.

Řešili jste to?

Jasně. Kontaktovali jsme vedení reprezentace a den před nominací jsem měl informaci, že budou nominováni tři hráči Sparty. Nakonec nebyli. Zřejmě došlo ke zranění, takže asi budou tito hráči (Sobotka, Rousek a Řepík) soupeři scházet. Proto byli nominováni jen dva.

Pokud by ale to trio nastoupilo, vnímal byste to jako podraz?

Tak… Každý si o tom udělá obrázek sám. Já chráním své hráče a tým, a tohle vnímám jako velký zásah do squadry, kterou máme. Zvlášť při zraněních Rodewalda, Kundrátka či Kurovského. I v tomhle režimu to nějak poskládáme. Ano, mrzí nás, že si to nemůžeme na Spartě rozdat se všemi zdravými a přítomnými hráči, ale prostě taková je situace. Zbývá deset jedenáct zápasů do konce a ještě je tam nějaký čas pracovat, abychom dosáhli našich cílů.

Byla debata, že by se snížil počet nominovaných hráčů?

Ne. Trenér národního týmu mi oznámil pět jmen našich hráčů. Ptal se na krátký report jejich zdravotního stavu, jejich hru a tak dál, následně udělal nominaci, ve které figurují tři hráči (Stránský, Musil a Špaček), dva se omluvili (Růžička a Vrána) zřejmě z důvodu únavy. Přece jen jsou starší, potřebují si odpočinout a tři mezinárodní utkání by jim patrně nepomohla. Ale i ta tři nominovaná jména jsou pro nás omezující vůči úternímu klání se Spartou. Ale rozhoduje se na ledě, my tam pojedeme to odehrát na sto procent a jsem přesvědčený, že tam necháme vše, abychom brali body. A Sparta to bude mít podobné, ať už ti její hráči v sestavě budou nebo ne. V 17.20 je buly a jdeme na to.



Je šťastné, že extraliga běží, když hraje reprezentace?

No, šťastné… Plán utkání pro extraligu je nastavený a my jsme si nemohli zápas odložit na jiný termín, protože ten jiný termín už nemáme. Hrajeme co druhý den, ve druhé polovině února máme šest zápasů za sebou venku, takže i s cestováním to bude ještě složitější. Hledali jsme možnost přesunutí zápasu, kdyby naši hráči byli nominováni, ale nejde to.

A co říkáte na fakt, že pokud by vaše trio zasáhlo do všech utkání turnaje, tak je po návratu v neděli v noci čeká hned v pondělí v Ostravě derby proti Vítkovicím?

Víte co? Když pracujete v pekárně, tak musíte také péct každý den rohlíky a lidé nepočkají. Prostě je to jejich práce. Samozřejmě doufám, že přijedou bez jakéhokoliv zranění, abychom v pondělí ráno mohli řešit, zda je večer vyšleme na led v Ostravě.

Proti Zlínu poprvé při domácím utkání nastoupil sedmnáctiletý mladík Michal Ramik, tak co od něj očekáváte?

Michal se postupně dostává do režimu utkání mezi dospělými a myslím, že se s tou rolí sžívá. Je to obtížné, ale kvalita u něj je a my se snažíme pro něj najít správnou cestu. Michal jde postupnými krůčky, proti Zlínu hrál slušně na tu porci minut, kterou dostal. Určitě nezklamal a bude pracovat, aby v dalším zápase byl lepší.

Každopádně jste vyhráli posedmé v řadě. Myslíte, že už jste výkonnostně tam, kde jste byli na začátku sezony?

Určitě bych si to přál, ale samozřejmě vnímám ten nacpaný herní plán. Jsem rád, že tým šlape velmi dobře. Hráči chtějí vyhrát v každém zápase, i když ty jdou rychle po sobě, ale blíží se play-off a hokej se bude víc a víc napínat. Bude vyrovnanější a vyrovnanější. My si ale té své pozice, na které jsme, vážíme.