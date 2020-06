Do Třince totiž míří NHL Global Fan Tour, která ve WERK ARENĚ proběhne už tento víkend, tedy 27. a 28. června. Do Třince dorazí ze severu Ameriky kamiony plné hokejových aktivit, které pod Javorový dovezou okusit, jak chutná NHL.

„Na ploše WERK ARENY si budete moct otestovat rychlost a přesnost své střelby nebo práci s holí na Super Dekeru. Na dálku tak budete moct porovnat své výkony s hvězdami NHL,“ uvedl organizátor akce Jakub Mikulík.

Ve WERK ARENĚ bude taky postaveno nafukovací hřiště, na kterém se odehrají zápasy bez bruslí. Další zájemci mohou navštívit koutek s PlayStationem, kde se bude hrát hra NHL 20, a k dispozici bude i Stiga hokej.

„Je pro nás obrovská čest, že NHL Global Fan Tour letos dorazí právě do Třince. Zatím jsme jediným evropským městem,“ vyhlíží nadcházející víkend sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. „Myslím, že se všichni hokejoví fanoušci mají na co těšit. Pro děti by to mohlo být krásné zakončení školního roku,“ dodal.

Na NHL Global Fan Tour do Třince dorazí i známé hokejové tváře. Budou mezi nimi i olympijský šampion z Nagana David Moravec, bývalý hráč Bostonu Bruins Petr Kalus a fanoušci budou moct potkat také třinecké rodáky Lukáše Jaška a Rostislava Marosze.

Připraveny jsou také zajímavé besedy s Pavlem Palátem a Jozefem Daněm, tedy rodiči Ondřeje Paláta a Marka Daňa, či se sportovním psychologem Václavem Petrášem. „Jsem rád, že NHL navštíví náš region, většinou totiž musíme za akcemi tohoto formátu cestovat do hlavního města. Je skvělé, že teď zvolili právě náš kraj, vždyť i zde vyrostla řada špičkových hokejistů, kteří to dotáhli až do NHL,“ řekl Mikulík.