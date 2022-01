Hanáci začali v Třinci lépe a v šesté minutě se dostali do vedení, které udrželi celou první třetinu.

V úvodu prostředního dějství ale hráli Oceláři přesilovku a po trefě Vrány bylo srovnáno – 1:1. Olomouc si mohla rychle vzít vedení zpět, Třinec však podržel brankář Mazanec. Ten vytáhl i několik dalších důležitých zákroků, stejně jako na druhé straně Konrád.

Rozuzlení tak nabídla až třetí třetina. V té nejprve zakončil krásnou akci Chmielewski a v posledních vteřinách poslal míč do opuštěné hostující klece Marcinko. Třinec tak vyhrál 3:1 a ovládl i druhé utkání poté, co v týmu vypukla koronavirová nákaza.

„Bylo to vyrovnané utkání, oba gólmani chytali opravdu dobře. Trošku nás poznamenala nemoc z předchozích dnů, protože někteří kluci hráli po dlouhé době. Chvíli trvalo, než jsme se rozjeli, ale od druhé třetiny už pohyb byl lepší. Pomohli jsme si přesilovkou, což bylo důležité. Jsme rádi, že jsme to dnes urvali a štěstí se přiklonilo na naši stranu. Musím ale přiznat, že utkání to bylo těžké,“ uvedl po utkání asistent domácího kouče Varadi Marek Zadina.

HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. P. Vrána (Marcinko, Martin Růžička), 47. Chmielewski (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 60. Marcinko – 6. Strapáč (Ondrušek, Škůrek). Rozhodčí: O. Hejduk, M. Sýkora – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Chmielewski. Trenér: Varaďa.