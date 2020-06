Do Třince dorazila NHL Global Fan Tour, která ve WERK ARENĚ proběhla během uplynulého víkendu. A byla to velká zábava.

Do třinecké WERK ARENY dorazila zámořská NHL. | Foto: hcocelari.cz

Pod Javorový přijely ze severu Ameriky kamiony plné hokejových aktivit, které do Slezska dovezly okusit, jak chutná NHL. V průběhu celého sportovního víkendu zavítalo na akci zhruba 1500 návštěvníků. „Z mého pohledu to bylo nesmírně úspěšné. Jsem rád, že se nám to v této situaci povedlo uspořádat,“ řekl organizátor akce Jakub Mikulík.