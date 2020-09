Úvod sezony Rysi vynechali kvůli karanténě. První duel sezony odehráli v Benátkách nad Jizerou, z ledu soupeře se ale vrátili s nepořízenou. Doma proti Ústí nad Labem už ale uspěli.

„Od začátku jsme hráli velmi dobře a soustředěně,“ pochválil své svěřence po zápase domácí kouč Vlastimil Wojnar. První gól zápasu dal v 16. minutě Klimša, ve druhé třetině však Rysi přidali dalších pět zásahů a bylo vymalováno. „Taky jsme využili tři přesilovky, což je velmi dobré. Snad takto budeme pokračovat,“ dodal Wojnar.

Trenér Wojnar ví, že úvod letošní sezony je vzhledem ke koronaviru jiný, než na co byli všichni zvyklí. O to důležitější ale sobotní výhra je. „První duel byl ovlivněn spoustou věcí. Dokázali jsme se z toho ale ponaučit a dnes jsme byli od začátku lepší. Vývoj zápasu jsme kontrolovali až do konce,“ řekl a pochválil i brankáře Suchánka, který udržel čisté konto.

Moc času na vydechnutí ale Rysi nemají. Už v pondělí hrají v Kadani, v úterý je čeká Sokolov, v sobotu Šumperk a další pondělí Šumperk – Mikulík a spol. navíc všechny tyto zápasy odehrají venku. „Bude to náročné a bude toho dost. Ale snad to zvládneme,“ uzavřel Wojnar.

HC Frýdek-Místek – HC Slovan Ústí nad Labem 6:0 (1:0, 5:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Klimša (Mikulík, Husák), 22. R. Veselý (Husák, Kofroň), 31. Martynek (Mikulík, Šedivý), 33. Šedivý (Mikulík, Peterek), 36. Peterek (Kofroň, Malík), 40. Kofroň (Kurovský). Rozhodčí: Fiala, Koziol – Hanzlík, Dohnal. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:0. Diváci: 721.

Frýdek-Místek: Suchánek (Malík) – Haman, Husák, J. Michálek, Zahradníček, Hrachovský, J. Adámek – Kurovský, R. Veselý, Kofroň – Mikulík, Peterek, Šedivý – Martynek, Klimša, Tomi – Kaukič, Stuchlík, Raška – Przybyla. Trenér: Wojnar.