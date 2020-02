Milane, co dnes rozhodlo?

Naše chyby. Všechny tři góly jsme jim prakticky darovali.

Vítkovice se dostávaly během zápasu do několika samostatných úniků, jak jste to vnímal?

To vyplynulo ze hry. Vítkovice jen čekaly na naše chyby, většinu času jsme hráli u nich v pásmu, ale ony dobře bránily a vyrážely do brejků. Z jednoho pak padl i rozhodující gól.

Po dobrém zápase s Hradcem přišlo v derby zase tolik chyb. Čím to?

Nevím, asi jsme to měli v hlavě. Vítkovice hrají o přežití a bylo to znát. Na druhou stranu, my ty body taky potřebujeme. V tabulce je to hodně vyrovnané, o to víc nás mrzí, že jsme po dobrém výkonu s Hradcem na něj nenavázali. Předtím jsme ztratili s Boleslaví, teď zase, bohužel. Budeme muset zabrat venku.

Čekají vás Litvínov a Karlovy Vary.

No, to budou nesmírně těžké zápasy. Litvínov hraje taky o záchranu, Vary zase o šestku. Vlastně jsou kousek za námi, potřebovali bychom jim odskočit, abychom si tu šestku pojistili. Budou to velice těžké zápasy a musíme se na ně dobře připravit.

V čem je jiné, když hraje soupeř o záchranu?

To je úplně jiný styl hokeje. Vítkovice hrály úplně jinak než posledně Hradec. Ten hrál opravdu hokej, útočil, Vítkovice hlavně bránily. Ale to je na nás, my si s tím musíme poradit, být příště lepší a hladovější a ty zápasy prostě urvat.

Nedostanete jako odchovanec Kladna od bývalých spoluhráčů „sežrat“, že jste prohráli s jejich přímým konkurentem v boji o udržení?

Nedostanu. Oni si za to můžou sami. Myslím, že trochu urazili štěstěnu. Měsíc zpátky se chlácholili, jak budou hrát play off a teď se jim to trošku vrátilo. Ale přeju jim, aby to zvládli, i když to budou mít těžké. Týmy okolo posilovaly, kdežto Kladno nikoliv, a to je teď znát.

A jak byste reagoval na spekulace ohledně pouštění zápasu Vítkovicím, které jsou druhým krajským zástupcem v extralize?

My jsme taky hráli o body. Potřebujeme je jako sůl, tabulka je nahoře strašně vyrovnaná. Když si takové věci přečtu nebo je slyším, tak se tomu musím jedině smát.