Třinec – Výhra nad neoblíbeným soupeřem se vždy počítá. Třinečtí hokejisté včera těsně přetlačili Zlín (2:1) a udrželi kontakt s vedoucím Libercem.

Milan Doudera (u puku) sbírá mezinárodní zkušenosti nejen v rámci Champions League, ale hlavně s reprezentací. | Foto: Petr Rubal

„Zlín jsme k ničemu nepustili. Kromě dvou nájezdů neměli vůbec nic,“ pochvaloval si pětadvacetiletý bek Ocelářů Milan Doudera, který příští týden znovu oblékne reprezentační dres.

Byla to náprava posledního výkonu proti Boleslavi?

Tak nějak, od nás to byl super výkon, soupeře jsme nepustili téměř k ničemu. Chtěli jsme moc bodovat a napravit ten poslední zápas s Boleslaví, který se nám nevyvedl. Jsem rád, že jsme porazili zrovna Zlín, na který se nám dlouhodobě nedaří.

Soupeř v závěru zkusil při vašem vyloučení power play. Jak to bylo náročné?

Hodně, ono to možná tak nevypadalo, ale celý ten zápas nás stál hodně sil. Zlín je nepříjemný silový soupeř, podstoupili jsme hodně soubojů, střetů. Bylo tam dost zblokovaných střel. Výhru jsme vydřeli.

Trenér Miloš Říha vás opět pozval na reprezentační sraz. Minule jste se zranil…

…ještě jsou dva zápasy do srazu, tak doufám, že se mi to už podruhé nestane. Za pozvánku jsem rád, hodně mě mrzelo, když jsem nemohl jet posledně. Snad si to teď vynahradím.

Po první akci ve Finsku jste byl chválený, předpokládám, že ve Švédsku budete chtít uspět znovu?

První akce se mi opravdu povedla, každá veřejná pochvala od trenéra potěší, měl jsem z toho radost. O to víc jsem se právě těšil na ten minulý turnaj. Nevyšlo to, ale jsem rád, že jsem si svými výkony řekl o další pozvánku.

Trenér vás na reprezentační akce zve opakovaně. Cítíte jeho důvěru?

Těch počet obránců je omezený. Plno kluků je za mořem, takže výběr asi není takový. Někteří kluci jsou v KHL, extraligových beků není tolik. Ale samozřejmě není lehké se tam dostat ani tak. Je to pro mě obrovský úspěch, že tam můžu být.

Na konci ročního cyklu je mistrovství světa? Pošilháváte po něm?

Už jsem na jednom byl, tak vím, jak to tam chodí. Je to obrovský zážitek, pro každého velký úspěch se na mistrovství dostat. Myslím, že letos to bude ještě těžší, protože šampionát se koná na Slovensku a spousta kluků se bude chtít ukázat, je to skoro doma, každý bude chtít startovat. Ale nic nevzdávám, uvidíme. Jsem rád, že objíždím turnaje Euro Hockey Tour, že v repre vůbec jsem. Je to jakési ocenění mé práce v Třinci.

Ještě k vašemu středečnímu zápasu - za Zlín poprvé v extralize nastoupil Matyáš Hamrlík, stihl jste si ho všimnout?

Věděl jsem, že hraje, ale popravdě jsem ho na ledě nezaregistroval. Na soupeřovy beky moc nekoukám, jako obránce si hledím hlavně útočníků (úsměv).