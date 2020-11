Devatenáctiletý útočník Adam Raška byl jedním z českých hokejistů, jenž prošel letošním draftem NHL, ve kterém si ho vybralo San Jose. A před pár dny se forvard, který letos naskočil za Třinec a Frýdek-Místek, dočkal i premiérové reprezentační pozvánky na Karjala Cup. „Překvapilo mě to neskutečně moc. Netušil jsem, že by to mohlo přijít,“ svěřil se.

Jak jste se o pozvánce dozvěděl?

Po tréninku. Kluci mi gratulovali k nominaci. Já jsem se jich ale ptal, co se děje, protože jsem neměl žádné náznaky.

Jak moc se těšíte?

Hrozně moc. Bude to ohromná zkušenost, pro mě i pro ostatní kluky z dvacítky. Těším se, až je zase uvidím a budeme si moct zahrát zápas.

V reprezentaci se potkáte i se spoustou známých hráčů. Nejste z toho nervózní?

Bude to zajímavé. Většinu hráčů jsem ještě nikdy neviděl a znám je jenom po jménech. Nervózní ještě nejsem, ale asi to teprve přijde. Pak by to ale mělo opadnout, hlavní bude dostat se do pohody.

Tím, že jste se do nominace dostal jako jeden z juniorů, vnímáte to i tak, že byste měl patřit k pilířům týmu na juniorském šampionátu?

Může to tak být, ale stát se může cokoliv. Teď jsem ale neskutečně šťastný, že mi pozvánka přišla, je to neskutečné.

Snil jste o tom dlouho?

Určitě ano. Akorát jsem nečekal, že to přijde tak brzy. Je to splněný sen.

Dlouho jste však nehrál. Nebojíte se, jak to na ledě bude vypadat?

Strach nemám, ale bude to neohrabané. Než se dostaneme do tempa, tak to bude zvláštní. Zápasy už mi ale hodně chybí, pro mě je totiž každý zápas svátek.

Víte už, jestli budete pokračovat doma, nebo odejdete do zahraničí?

S agentem se řeší hodně možností. Uvidíme, která bude ta správná.