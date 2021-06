Devatenáctiletý Raška má za sebou průlomovou sezonu. Rodák z Kopřivnice odehrál dva zápasy za extraligový Třinec, podruhé v řadě startoval na juniorském světovém šampionátu, odbyl si premiéru v seniorské reprezentaci a prošel i draftem NHL, ve kterém na něj v sedmém kole ukázalo San Jose. S tím pak před pár dny podepsal tříletý nováčkovský kontrakt.

„Neměl jsem žádné náznaky, že by k tomu mohlo dojít. Ale potom mi zavolal agent, že by mě chtěli podepsat, z čehož jsem měl velkou radost,” řekl Raška pro Deník.

Dres San Jose v uplynulém ročníku oblékali Tomáš Hertl, Radim Šimek nebo Josef Kořenář. „Je super, že tam jsou Češi. Pokud udělám NHL a budu v kádru Sharks, tak je dobře, že budu mít s kým mluvit česky,” uvedl mladý útočník.

Kde bude pokračovat?

Raška letošní sezonu rozehrál v prvoligovém Frýdku-Místku, ročník ale končil v kanadské juniorce. A v týmu Rimouski Océanic se mu náramně dařilo. V základní části posbíral 25 (12+13) bodů v 22 duelech a dalších šest bodů pak přidal v play off. „V příští sezoně bych mohl hrát v AHL. Nebo se taky můžu vrátit do kanadské juniorky. Uvidíme, je to ve hvězdách,” dodal.

Raška je každopádně v Kanadě, kde působil už druhým rokem, hodně spokojený. „I proto jsme se chtěl vrátit. Jsou tady super kluci, skvělá organizace i trenéři. Vše je perfektní a jsem moc rád, že jsem tady zase mohl být. Je to obrovské plus,” hlásí.

Na letošní ročník zkrátka Raška jen tak nezapomene. „Byla to hodně povedená sezona. Nemám co dodat,” usmál se. „Ale už se moc těším na další,” dívá se talentovaný forvard do budoucna. Jsou před ním totiž další velké výzvy.