Celý duel lépe začali hosté, kteří byli blízko prvnímu svému gólu v sérii, ale Kacetl nepřehlednou situaci zvládl. Pak si možnosti vytvářely oba týmy, ujala se ale až v 9. minutě dorážka Rodewalda, který se po odrazu střely od zadního mantinelu nejrychleji zorientoval a krásnou fintou hokejkou mezi nohami oklamal obránce Dlapu a překonal Růžičku.

Bruslaře však inkasovaný gól nijak neovlivnil, netrvalo to dlouho a Kacetla prověřili Kotala, Zbořil či Šťastný, brankář Třince to ještě zvládl, ovšem přesně pět minut před pauzou dorazil Strnad Stránského dělovku a vyrovnal.

V úvodu prostřední části mohl Ocelářům vrátit vedení Růžička, ale k zakončení do prázdné branky se nedostal. Podobně na tom byli i další hráči, až krátce za polovinou základní hrací doby se měnilo skóre. Skrze Kacetla procedil puk Bičevskis. Jen o pár desítek vteřin později mohl přidal další branku Najman, nevyšlo to, ale utekla jen minuta a půl, Boleslav odolala tlaku Třince, a z protiútoku skóroval Bernad. Nutno říct, že gól padl po ofsajdu.

Třinec mohl ve třetí třetině snížit, po přihrávce Stránského byla před Růžičkou prázdná klec, Ševc mu však za pomoci faulu v zakončení zabránil. V následných dvou přesilových hrách si domácí vytvořili několik slibných možností, proti střelám Stránského či Růžičky se ale vytáhli buď obětaví bránící hráči soupeře, nebo skvělý brankář Růžička.

Víc už Třinec nedokázal a poprvé v letošním play-off ztratil zápas.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Vstup jsme neměli špatný. Myslím si, že začátek byl vyrovnaný. I Boleslav si vytvořila nějaké šance, nám se podařilo dát branku, což si myslím, že (hru) malinko přesunulo na naši stranu. Ke konci první třetiny jsme ale lacině inkasovali, podobné chyby se nám stávaly proti Mladé Boleslavi i v utkáních základní části. Špatně jsme vystřídali a oni šli důrazně do branky. Od druhé třetiny to byl boj. Samozřejmě, pomohl jim druhý gól a my jsme s tím i přes snahu nedokázali ve třetí třetině nic udělat. Hosté hráli obětavě, důrazně a do nějaké vážnější situace nás nepustili. Poté jsme jedenkrát propadli a inkasovali gól po přečíslení tři na dva. Hráči nic nevypustili a věřím, že cítí, že dnes nebyl z naší strany tak dobrý jako včera. Určitě zapracujeme na tom, abychom ve třetím zápase byli lepším týmem."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili úplně jinak než v sobotu a bylo to znát. Bylo vidět, že kluci jsou více v zápase. Byla tam z naší strany větší bojovnost, více úsilí, Byla tam lepší komunikace. Myslím si, že jsme po zásluze vyhráli. Jak jsme ale nedělali velké závěry z porážky v prvním zápase, tak nepřeceňujeme dnešní výhru. Je to jeden bod. Pro nás i pro Třinec to bude ještě dlouhá cesta."

Oceláři Třinec – Mladá Boleslav 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Rodewald (Jaroměřský, Špaček) – 15. J. Strnad (J. Stránský, Ševc), 31. Bičevskis (J. Strnad, J. Stránský), 33. Bernad (Jääskeläinen). Rozhodčí: Pešina, Kika – Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc D. Musil (Třinec) 10 minut. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Hrbas, Pláněk, Fillman, Bernad, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal – Trávníček, Cienciala, Jääskeläinen. Trenéři: Rulík a Patera.