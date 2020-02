Domácí Oceláři srovnali těsný náskok Beranů až devět minut před koncem a nakonec uspěli v nájezdech, v nichž z pěti sérií uspěl pouze Matěj Stránský hned v té první.

Na tom, že padlo tak málo branek, mají největší zásluhu skvěle chytající gólmani. Jak domácí Petr Kváča, tak zlínský Libor Kašík, nepustili za svá záda víc než jeden touš.

„Ten bod bereme. Třinec je jeden z nejkvalitnějších týmů v extralize, a že to bylo celou dobu 1:0 pro nás, to bylo skvělé, ale sami jste asi viděli, že měli docela velký tlak,“ uznal Kašík. „Dlouho se nám to dařilo s klukama bránit, ale asi jsme ten tlak nedokázali ustát. Ale já jsem rád i za ten bod, poslední dobou se nám moc nedařilo,“ uznal zlínský gólman.

Třinecký trenér Václav Varaďa pochválil hráče za druhou a třetí třetinu. „Ty byly z našeho pohledu fantastické. Kluci v nich splňovali přesně to, co jsme chtěli hrát, a za to jim děkuji. Proti Zlínu to bylo zase těžké, jako vždycky. Zlín hrál velmi dobře, byl nepříjemný. I když jsme měli spoustu šancí, museli si hráči body poctivou hrou zasloužit,“ upozornil Varaďa, jehož tým propásl šanci na třetí místo. Ale jen zatím. Díky dvěma bodům má stále na dosah i místo druhé, na které ztrácí pouhé dva bodíky. O pozici v první pětce už Třinec sotva přijde, to by ho musel postihnout totální kolaps.

To Zlín se jedenáctým Vítkovicím nijak nevzdálil (na šest bodů) a je stále v nejistotě. „My teď bereme každý bod. Třinec měl obrovské šance a Libor Kašík nás držel. Jsme rádi, že jsme přerušili třízápasový půst bez bodu a budeme bojovat dál. Dvě výhry už snad urveme,“ přeje si asistent trenéra Martin Hamrlík ze Zlína.

Oceláři Třinec – Berani Zlín 2:1 sn (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 51. M. Stránský (P. Vrána), rozhodující nájezd M. Stránský – 13. Šlahař (Okál). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 4368.

Třinec: Kváča – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, M. Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký, Novotný, Adamský – Polanský. Trenér: Varaďa.