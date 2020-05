Poté, co se s Frýdkem-Místkem dohodli na pokračování spolupráce kapitán Milan Mikulík i zkušený útočník Rostislav Martynek, je podpis Klimšy dalším důležitým krokem směrem k příštímu ročníku.

Jednatřicetiletý útočník totiž odehrál parádní sezonu, během níž zaznamenal své bodové maximum v Chance lize. Klimša si do statistik připsal 19 branek, přidal 24 asistencí a celkově tak posbíral 43 kanadských bodů. „Přiznám se, že jsem tolik bodů ve své kariéře nikdy neměl. Z mého hlediska to byl určitě velký úspěch,“ uvedl.

Vedení klubu o bývalého útočníka Havířova, který je ve Frýdku-Místku od sezony 2015/16, hodně stálo. A nic na vzájemném spojení nechtěl měnit ani Klimša. „Ve Frýdku-Místku jsem spokojený, takže když přišla nabídka na pokračování, neměl jsem důvod cokoliv měnit,“ řekl.

Bude zase asistentem kapitána?

Klimšu, stejně jako zbytek celého týmu, stále mrzí, že rysi nepostoupili do play off. Elitní skupina Frýdku-Místku utekla jen těsně, v další fázi sezony ale tým poztrácel několik zbytečných bodů. „Začátek nám tam vyšel dobře a měli jsme vše ve vlastních rukou. Bohužel přišly zápasy, kdy jsme si nejspíš mysleli, že se vše udělá samo. A to nám zlomilo vaz. Hrozně nás to pak mrzelo,“ ohlédl se za minulou sezonou, kterou předčasně ukončil koronavirus.

V uplynulém ročníku byl Klimša v týmu asistentem kapitána, ovšem zda v této funkci bude pokračovat, to zatím neví. „Tohle určují trenéři krátce před sezonou. Musím ale říct, že dělat týmu asistenta, je pro mě velkou poctou. To ale asi pro každého, kdo takovou funkci dostane," uzavřel.