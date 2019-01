Jak na nový rok, tak po celý rok? Pokud by známé pořekadlo tentokrát platilo pro frýdecko-místecké hokejisty, účast v play-off Chance ligy by nemusela být jen přáním. Rysi v sobotním utkání na ledě přerovských Zubrů vyhráli 4:3 po prodloužení.

„Získaného bodu si nesmírně cením, protože kluci byli schopní se zápasem, jenž se pro nás nevyvíjel moc dobře, ještě něco udělat,“ uznal domácí kouč Kamil Přecechtěl.



Výkon Přerovanů se zejména v úvodu střetnutí sotva blížil ideálům trenérů Přecechtěla s Dočkalem. Paradoxně však domácí šli do vedení 2:0 díky dvěma povedeným tečím v rozmezí 47 sekund. V 10. minutě na hraně hry vysokou holí usměrnil puk za Malíkova záda Jakub Navrátil, po něm pak šikovně tečoval Tomáš Sýkora střelu Krisla, čerstvé posily defenzivy právě z Frýdku.

"Do utkání jsme vstoupili dobře a do desáté minuty byli o něco lepším týmem. Pak nás trochu zabrzdily dva góly obdržené krátce po sobě po dvou tečovaným střelách od modré čáry. První gól byla jednoznačná vysoká hůl, druhý už byl regulérní," připustil frýdecko-místecký lodivod Vlastimil Wojnar.



DRUHÁ PERIODA PŘINESLA VYROVNÁNÍ

V závěru prvního dějství si domácí Jiří Goiš za bránou soupeře počíhal na Husáka, za což měl vyfasovat dvouminutový trest za pozdní dohrání. Rozhodčí však viděli na hostujícím obránci krvavé zranění, poté přerovského forvarda teda vyloučili na pět minut a do konce utkání. Nutno říct, že sporných rozhodnutí sudích bylo v zápase více a na ledě se objevil i kelímek s pivní sprškou.

„To jsou věci, ke kterým se stejně nemůžeme vyjadřovat. Kdo tady dneska byl, tak viděl, jak to probíhalo, jaká byla zakázaná uvolnění a další věci, každý ať si udělá obrázek svůj,“ nechtěl Přecechtěl komentovat výkon sudích.

Od ztráty bojovníka třetí formace jako by duel začal nabírat opačné obrátky. Frýdek-Místek ve druhé třetině rychle a zaslouženě srovnal na 2:2 díky šikovnému bekhendu Michala Kovařčíka a ještě povedenější souhře stejného hráče s Marianem Adámkem.

„Hráli jsme dobře až do okamžiku, kdy byl poslaný Jirka do kabiny. V tom momentě to začalo trochu skřípat a vrcholilo to inkasovanou brankou těsně po přežitém pětiminutovém oslabení. Hra se nám trochu rozjela a přestali jsme být kompaktní mužstvo. Bylo to spíš takové honění se za pukem,“ mrzelo přerovského kouče.



INFARKTOVÝ ZÁVĚR

Rysi měli po většinu utkání lepší pohyb, což platilo i ve třetí dvacetiminutovce, takže nebylo překvapením, že minutu a 38 sekund před sirénou domácí nezvládli skrumáž před vlastním brankářem Klimešem a hráč utkání Michal Kovařčík korunoval svůj dobrý výkon gólem na 2:3.

Co se však přerovskému týmu tradičně nedá odepřít, je srdnatý výkon a bojovnost. Zubři se prakticky okamžitě dostali ke hře bez brankáře, Moučka v útočném pásmu ztratil helmu, místo něj na led naskočil Navrátil a právě talentovaný mladíček svou druhou brankou v utkání srovnal i díky Sýkorově tlaku do brány 33 vteřin před koncem na 3:3.

„Před třetí třetinou jsme si řekli, že potřebujeme udělat body. Patnáct minut jsme tomu podřídili, trpělivě jsme čekali na šance, měli jsme je, ale nevyužili je. Naopak jsme Frýdku dvě gólové možnosti připravili. První ještě Klíma zmáknul, druhou už zmáknout nestačil. Naštěstí se nám povedlo srovnat,“ oddechl si Kamil Přecechtěl.

V prodloužení přišlo rozhodnutí. Patrik Husák si chytře vyměnil puk s Mikulíkem a první jmenovaný z mezikruží překonal Klimeše. "Věřil jsem, že zápas otočíme a nějaký bod z Přerova odvezeme. Škoda, že to jsou nakonec dva body, mohly být tři. Nicméně je to boj a v každém duelu jde o účast v play-off. Jsme spokojení," dodal spokojeným hlasem Wojnar.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 3:4p (2:0, 0:2, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Navrátil (Pala, Goiš), 11. Sýkora (Krisl, Zbořil), 60. Navrátil (Sýkora, Pšurný) – 23. M. Kovařčík (Mikulík), 25. Adámek (M. Kovařčík, Kaukič), 59. M. Kovařčík (Rudovský, Kaukič), 64. Husák (Christov, Mikulík). Rozhodčí: Čech, Vrba – Bubela, Kučera. Vyloučení: 3:2, navíc Goiš (Přerov) 5 minut + do konce utkání a Sikora (Přerov) 10 minut osobní trest. Bez využití. Diváci: 1824.

Přerov: Klimeš – Malina, Ferenc, Krisl, Zbořil, Pala, Černý – Doležal, Sýkora, Moučka – Sikora, Pšurný, Tomi – Goiš, Hejcman, Navrátil – Dvořák, M. Kratochvil, Š. Kratochvil. Trenéři: Kamil Přecechtěl, Petr Dočkal.

Frýdek-Místek: Malík – Husák, Haman, Bartko, Matyáš, Kovář, Adámek, Zahradníček – Christov, Mikulík, Kofroň – Novotný, Klimša, Motloch – Kaukič, M. Kovařčík, Rudovský – Kalus, Kuťák, Flok. Trenér: Vlastimil Wojnar.