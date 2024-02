/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Obhájcům mistrovského titulu se v závěru základní části hokejové extraligy přestalo dařit. Po nedělním debaklu na ledě posledního Kladna (2:5) neuspěli Oceláři ani v Českých Budějovicích. Úterní zápas 50. kola prohráli 2:5. Dva góly Třince, který se musel obejít bez distancovaných Voženílka a Smitha, padly až v závěrečné třetině, jejich střelci byli Marko Daňo v 54. a Petr Vrána v 58. minutě. I přes druhou porážku za sebou mají Oceláři jistotu 3. místa v tabulce.

Hokejová Tipsport extraliga: Banes Motor ČB - HC Oceláři Třinec 5:2. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Gratuluji domácím k vítězství, které bylo zasloužené. Od první třetiny jsme si to sami komplikovali vyloučeními. Měli jsme nějaké přesilovky, ale ty jsme neproměnili. Bylo to hodně o soubojích, my jsme ve všem tahali za kratší konec,“ konstatoval Vladimír Országh, asistent třineckého trenéra Zdeňka Motáka, po prohraném zápase.

„Nepamatuju si, kdy jsme v sezoně sehráli naposledy takový zápas. Měli jsme pod kontrolou výkon i výsledek. Neměli jsme tam takřka žádné slabší pasáže, nedostávali jsme se pod tlak. Žádné drama," usmíval se Jiří Hanzlík, asistent trenéra Banes Motor České Budějovice.

V dalším kole Třinec přivítá v domácí Werk Areně v pátek 1. března Pardubice a základní část extraligy ukončí v neděli 3. března na ledě brněnské Komety.

Hokejová extraliga – 50. kolo:

Banes Motor České Budějovice – Oceláři Třinec 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. F. Přikryl (Štencel), 19. Pýcha (Harris, Kubík), 27. Ordoš, 38. Gulaš (Ordoš, Kondelík), 55. Ordoš (Pech, Štencel) – 54. Daňo, 58. Vrána (M. Roman, Marinčin). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Hynek, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:1. Střely na branku: 25:18. Diváci: 5833.



Banes Motor České Budějovice: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera, Pýcha, Štencel, Štich – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, M. Beránek – Valský, Pech, Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Trenéři: Čihák a Hanzlík.

Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka – M. Růžička, Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, Vrána, M. Roman – Kurovský, Čacho, L. Hudáček – Spěváček, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.