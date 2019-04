Jenže doma je to jiná. Proto také museli třinečtí hráči dohánět v semifinále play off dvouzápasové manko z vlastního ledu. První krok udělali, ačkoliv se pro ně nedělní zápas nevyvíjel dobře.

Na to si Oceláři ale asi už zvykli, protože v sérii zatím s Plzní nedali první gól ještě ani jednou. Ten otevírací včerejší byl z kategorie smolných, neboť po Němcově nahození se puk smolně odrazil od Hrubce do branky.

Oceláře to nepoložilo a dál bojovali. Ve druhé části otočili na 1:2. Důraz předvedl Chmielewski, a pak se na stranu Třince konečně otočilo pověstné štěstíčko, když si Musilovu střelu srazil bruslí do vlastní brány Moravčík.

Plzeň srovnala střelou Vráblíka, která zaplavala a skončila v brance překvapeného Hrubce, který jinak chytal famózně. Rozhodující trefu zkoumali rozhodčí na videu dobrých pět minut. Polanského hůl zasáhla letící puk ještě v úrovni horní tyče a branka tudíž platila.

„Bohužel jsme dnes byli o gól pozadu. Nevadí, zítra je nový zápas a my do něj musíme vlétnout jako dneska,“ poznamenal plzeňský bek Michal Moravčík

Jeho kolega Dominik Frodl v brance Plzně řekl: „Pořád máme zápas k dobru. Nikdo z nás nečekal, že vyhrajeme 4:0. Snad to zítra urveme,“ přál si.

Oceláři, kterým se do sestavy vrátili Gernát s Marcinkem (ku prospěchu mužstva) mluvili pochopitelně jinak. Konkrétně David Musil, který si připsal svůj vůbec první gól v českém play off v kariéře!

Stav 0:2 si hosté nechtěli moc připouštět. „Jdeme zápas od zápasu a nedíváme se, jaký je stav, protože každý další zápas to může celé změnit. Takže jsme se ani nedívali na to, že prohráváme 0:2, soustředili jsme se jen na to vyhrát dnes v Plzni. A to se povedlo,“ usmíval se po utkání autor důležité třinecké trefy David Musil.

Trenér Václav Varaďa byl za první bod v sérii rád. „Výsledek je skvělý, dostali jsme se zpátky do série. Cením si přístupu hráčů, kteří enormně chtěli. Hodlali jsme domácím ukázat, že to v žádném případě nebalíme a hrajeme dál o postup,“ líbilo se Varaďovi herní představení týmu.

Všiml si nezvyklých gólů, které v zápase padaly. „Myslím, že jsme měli velmi dobrý vstup do utkání, byla tam i nějaká přečíslení, která jsme nevyužili, ale pak jsme inkasovali takový smolný gól… Ve druhé třetině jsme měli velmi dobrý pohyb, spoustu šancí a stálo při nás zase štěstí při naší druhé trefě. To nám třeba v prvních dvou zápasech chybělo,“ porovnával. Domácí měli zase štěstí při brance na 2:2. „To by asi Šimon (brankář Hrubec) měl mít, ale zase ve třetím dějství nás podržel. A v závěru se nám podařilo proměnit přesilovku. Kluci podali bojovný výkon a výhru si zasloužili,“ oddechl si.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. V. Němec (Jones, Kracík), 34. Vráblík (Kodýtek, Straka) – 21. Chmielewski (D. Musil), 26. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 57. Polanský (Gernát). Rozhodčí: Lacina, Šír – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 7536. Stav série: 2:1.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera – Chmielewski, Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Werek. Trenér: Varaďa.