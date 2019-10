Karlovým Varům dal při vítězství 4:3 v prodloužení dva góly, výrazně tak přispěl k dobré náladě v kabině Ocelářů před středečním klíčovým zápasem Ligy mistrů proti Lausanne.

Dva góly se počítají. Jak byste je popsal?

Já se do šancí v posledních zápasech vlastně moc nedostával, tak jsem si řekl, že když se něco naskytne, tak se budu snažit vystřelit. Dvakrát jsem do toho plácnul a spadlo to tam.

Oceláři ztratili Nestrašila, zato přišel Květoň. Váš komentář?

Tak nějak jsme čekali, že s námi Andrej dlouho nezůstane. Je to kvalitní hráč, který má za sebou jak zápasy v NHL, tak v KHL. Doufali jsme, že zůstane déle, ale přeji mu hodně štěstí v novém angažmá. Ztráta to je, ale zároveň i šance pro další, aby začali dávat góly. A David? S ním se znám z dřívějška, s bráchou hrávali za Vítkovice a je super, že může takhle přijít pomoct. Měl to těžké, protože skočil do extraligy jako do rozjetého vlaku. Ujal se toho ale dobře, pomohl nám.

Bude těžké se přeorientovat z extraligy zase na Ligu mistrů, kde má Třinec vysoké ambice?

To je pravda, v Lize mistrů chceme letos uhrát nějaký dobrý výsledek. Těžké to ale nebude, protože nás čeká kvalitní soupeř jako v extralize. Musíme se dobře připravit na videu i na ledě. A jdeme do toho tak, jako bychom šli do každého zápasu v sezoně.

Zápasy s Lausanne rozhodnou o vašem osudu ve skupině. Můžete ji vyhrát, ale taky skončit mimo postupové pozice…

Jsou to rozhodující zápasy, souhlasím. Hlavně ten středeční domácí bude nesmírně důležitý. Musíme si vytvořit dobrou pozici do posledního zápasu u nich.

Jistě jste zaregistrovali, že Švýcaři v přípravě porazili i Philadelphii, která se v Evropě chystala na start NHL v Praze…

Jasně. Já ale doufám, že je porazíme a pak si budeme moci říkat, že jsme lepší než Philadephia (smích).