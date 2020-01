Třinečtí se zlepšili zejména v přesilovkách. V pěti předchozích utkáních nevyužili ani jednu, proti Spartě rovnou první tři. „Přesilovky jsme trošku trénovali,“ přiznal po zápase spokojený Stránský.

V čem byla změna?

Trochu jsme hru zjednodušili, snažili se více střílet a puky se nám pěkně poodrážely, takže jsme z přesilovek dali tři góly, což je super. Poslední zápasy nám v nich nevyšly, už jsme si říkali, že je musíme zlepšit.

Kromě toho zjednodušení přesilovek, měnili jste ještě něco?

Říkali jsme si, že musíme víc chodit do brány, protože z toho prostoru padají góly a my takové moc nedáváme. To byla asi hlavní změna – tlačit se před bránu. V některých momentech to tam dneska bylo a doufám, že v tom budeme pokračovat.

Celkově jste dali Spartě pět gólů, spokojenost?

No, měli jsme i poměrně dost vyloučených, tam jsme si to trochu zkomplikovali, ale na druhou stanu jsme všechna oslabení parádně ubránili. Dneska jsme na ně vletěli a pak si to pohlídali.

Na začátku třetí třetiny se ale Spartě ještě zmátořila, nemohl nastat problém?

Věděli jsme, že na nás vletí, už to bylo 4:0, tak museli zatlačit. Ale zvládli jsme to a zase se uklidnili, začali hrát jednodušeji.

V prvních dvou třetinách jste podali výborný výkon. Jaké jste z toho měl pocity?

Dobré. Hráli jsme doma a chtěli jsme uspět. Základní část jde do finiše, potřebujeme každý bod.

Neměli jste obavy z výměny trenéra na sparťanské střídačce?

Ani ne, na to jsme nehleděli. Řekli jsme si, že chceme hrát dobře, a že na ně vletíme, což se povedlo. Všichni kluci makali na sto procent a je z toho vítězství.