„Je to fajn, že jsem se trefil, ale důležité jsou ty tři body. Navázali jsme na šňůru venkovních výher a to je podstatné,“ hlásil po utkání spokojeně třinecký kapitán.

Úterní utkání proběhlo ve vaší režii. Kde jste viděl zlom v zápase?

K výhře nás nasměrovaly ty góly v prostřední části. Měli jsme i poměrně dost šancí v přesilových hrách, a to svědčí o tom, že jsme je dostávali pod tlak. Bylo to celkem jednoznačné, i když oni makali, dřeli a nebyli snadným soupeřem.

Nicméně právě v přesilovkách jste dali jen jeden gól…

Ano, mohli jsme rozhodnout dřív. Snažíme se každou přesilovku dohrát do gólu, ale aspoň, že vyšla ta jedna. Na konci zápasu je nejdůležitější, kdo bere tři body. Samozřejmě je třeba pracovat na tom, abychom v těch přesilách byli úspěšnější.

A co vám v těch početních výhodách chybělo? Pohotovější střela, větší důraz před brankou?

Asi hlavně proměňovat šance. Ať dáte, nebo nedáte gól v přesilovce, vždy se musíte snažit o střelbu. Z toho plynou další šance a soupeřovi hráči jsou pak v takovém mírnějším chaosu. Neví, co mají hned udělat a z toho padají góly. Takže to chce hlavně se tlačit do střelby.

Před vaší sérií venkovních výher jste naopak doma třikrát prohráli. Měli jste to ještě v hlavách? Bylo o to těžší v úterý uspět?

Ani ne. Po tom úspěšném období jsme na to úplně zapomněli. Nám šlo hlavně o to, abychom se dostali znovu na tu pozitivnější vlnu. Chtěli jsme odehrát mnohem lepší duel, než ty poslední domácí, které se nám nepovedly.

Na druhé straně jste byli jasným favoritem utkání. To je náročnější na psychiku, každý od vás očekává výhru…

Samozřejmě, takové předzápasové řeči jsou a budou. Ale nemyslím si, že bychom měli nějaké problémy se na zápas dobře připravit a nastavit v hlavě. Blížíme se do finále základní části a připravujeme se na play off. Takto jsme ten zápas brali. Tedy, abychom do play off šli v co nejlepším rozpoložení a z co nejlepšího místa. Pro tohle nám ten zápas posloužil. Neřešíme, proti komu zrovna hrajeme.

Stále můžete získat Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Jak moc to pro vás je důležité?

Přiznám se, že moc ne. Neupínáme se na to a třeba já na to nekoukám vůbec. My chceme jít do play off z co nejvýhodnější pozice a až tam se rozhodne. Prezidentský pohár vám soutěž ještě nevyhraje. Je určitě pěkné jej získat, ale my se soustředíme na to důležitější – uspět v samotném play off.