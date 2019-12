Zápas byl dlouho vyrovnaný, Bílí Tygři se ujali těsného vedení ve 36. minutě, ale to pořád nic neznamenalo. Třinečtí ztratili zápas až v poslední části. Mezi 44. a 46. minutou. Nejprve inkasovali během půlminuty dvě branky, což nevydržel brankář Kváča a odjel na střídačku. Jeho nástupce Malík však inkasoval hned po dalších patnácti sekundách.

Tato smršť rozhodla o výsledku. Oceláři se už ve zbytku zápasu snažili marně a navíc inkasovali v závěru ještě pátý gól. Dokonce při vlastní přesilovce. Liberec tak vyhrál podesáté v řadě, zatímco Třinec prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů.

„Des jsme bohužel tahali za kratší konec a jen díky Petru Kváčovi jsme drželi stav 0:1. V první třetině se nám nedařily přesilové hry a to nám trochu sebralo vítr z plachet. V poslední třetině jsme rychle inkasovali a Liberec pak už jen přidával góly. My naopak prohrávali hodně osobních soubojů. Dneska vyhrál soupeř zaslouženě, pro nás to bude dlouhá cesta domů bez bodů,“ uznal trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 36. Kolmann (T. Hanousek, M. Zachar), 44. Šír (Špaček), 44. Birner (Ordoš, L. Hudáček), 46. M. Zachar (T. Hanousek), 58. Lenc (Filippi). Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:6, navíc A. Musil (Liberec) DKU. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváci: 6145.

Třinec: Kváča (44. Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Martynek. Trenér: Varaďa.