/FOTOGALERIE/ Třinečtí hokejisté v pátek ve své Werk Aréně s jistotou pátý extraligový titul v řadě neoslaví. Naopak, budou se snažit odvrátit juchání soupeře. Klíčové (a možná zlomové) páté finále play off nejvyšší soutěže ve středu získaly vítězstvím 3:0 Pardubice, gólem a nahrávkou se blýskl Lukáš Sedlák. Východočeši tak před stěhováním série do Slezska vedou 3:2 na zápasy.

Atmosféra čtvrtého finále Třinec - Pardubice. | Video: David Hekele

Rozhodující pasáží se stala zhruba polovina zápasu, kdy domácí vmáčkli do 95 vteřin góly Lukáše Radila a jmenovce Sedláka, na něž jen o čtyři minuty později navázal v přesilovce Martin Kaut, což vyhnalo fantoma play off Ondřeje Kacetla z branky Ocelářů.

„Věřili jsme, že když budeme hrát stejně trpělivě, tak nám ty góly tam postupem času napadají. Že to bylo takhle rychle za sebou je spíše náhoda. Ale důležité,“ uznal útočník Dynama Lukáš Sedlák.

Důležitým mužem utkání byl gólman Pardubic Roman Will, který zejména v první třetině zlikvidoval několik příležitostí Třince, včetně tutovky Andreje Nestrašila. „Puk ke mně šel, jen jsem si říkal, ať to trefím k tyčce, do horní poloviny branky. Byl tam rychle, možná jsem tam měl být o krok dřív,“ ohlížel se zpět Nestrašil.

„Dneska byl Roman skvělý, podržel nás a děkuji mu,“ byl spokojený trenér Pardubic Marek Zadina. „Odehráli jsme dobrý zápas, získali jsme důležitý bod, jsme rádi a jedeme dál,“ dodal.

Třinci nebyl nic platný ani návrat a větší zapojení do hry zdravotně indisponovaného Martina Růžičky. „Měli jsme nějaké střelecké a brankové šance, bohužel jsme je neproměnili. Soupeř dal tři góly, my ani jeden,“ hodnotil kouč Ocelářů Zdeněk Moták. „Když nevyhráváte vhazování a nejste na puku, jste pod tlakem, je druhá třetina problematická. My dvakrát nepohlídali hráče v předbrankovém prostoru, tam nás Pardubice trestaly,“ doplnil.

Dynamo Pardubice – Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Radil (Zohorna, D. Musil), 31. Sedlák (Hyka, Čerešňák), 35. Kaut (Košťálek, Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Zadina, Černohous a Sýkora.

Třinec: Kacetl (35. Mazanec) – Smith, Mar. Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Polášek – Dravecký, Čacho, Hrehorčák – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána, Helewka – Kurovský. Trenéři: Moták a Országh.