„Plzeň nám hlavně ukázala, jak se hrají přesilovky. Ani se nepotřebovali rozestavit do formace a už jsme tam měli dva góly,“ kroutil hlavou Hrňa.

Po čtvrtku panuje stav 0:2 na zápasy. Jak velký je to problém?

Hraje se na čtyři vítězná utkání. Pojedeme tam s tím urvat obě.

Zatím se vám nedaří střílet góly. Čím je pro vás Plzeň tak nepříjemná?

Hrají velice dobře, ale my se taky snažíme. Myslím, že ve čtvrtek jsme odehráli výborné dvě třetiny, byli jsme lepší, ale nepadá nám to tam. Šancí jsme měli dost.

Nevyšlo vám to ani v závěrečné power play…

Nedostali jsme se pořádně ke střele, byla tam jen jedna od Vládi Rotha. Škoda. Prodloužení bychom si za tu snahu zasloužili.

Zatím to není ten Třinec ze základní části a čtvrtfinále. Napadá vás důvod?

Stojí proti nám velice silné mužstvo. My se s tím snažíme porvat, děláme pro to všechno. Bohužel ty dva domácí zápasy nám nevyšly. Musíme teď do toho jít jako v těch posledních dvou třetinách a věřím, že to urveme.

Jak náročné je uhlídat Kováře s Gulašem?

Samozřejmě, jsou to jejich top hráči. Mají tam ale všechny lajny vyrovnané. Musíme si dávat pozor na všechny čtyři formace, ne jen na ty dva.

Naopak velcí a silní beci Plzně vás moc nepouštějí k dorážkám, všiml jste si toho?

Jo, jsou silní, ale my jsme zase mrštnější. Musíme se tam protočit, udělat vše pro to, abychom se do brány nacpali.

Je soupeř bruslivější?

Než Vítkovice určitě. Ale dvě třetiny jsme je přebruslovali.

V jaké konkrétní herní situaci je největší problém?

V přesilovkách. Měli jsme jich moc a proměníme jednu. To je základ. Pokud nedáme gól z přesilovky, nemůžeme vyhrát.

Což se naopak daří Plzni…

No právě. Oni si dají ťukec do prázdné brány, rozebrali nás tam parádně. Musíme se podívat na videu, kde jsme udělali chybičky. Těch se musíme vyvarovat.

Může být potíž i v tom, že inkasujete jako první?

Samozřejmě, tohle vás vždycky srazí. Problém je i v tom, že když se dotáhneme, vzápětí po naší hrubce zase gól dostaneme a začínáme znovu. Ale jsem rád, že jsme to za žádného stavu nebalili a bojovali až do konce.

Jak moc vám chybí defenzivně laděný Marcinko, který by podobné situace dokázal lépe ohlídat?

Každý zraněný hráč chybí, Marci ale hodně, to je fakt. Schází i zkušení obránci, doufám, že se dají dohromady a pomohou. Ale kdyby ne, máme tam další kluky a musíme si s tím poradit.

Jak vyzrát na gólmana Frodla?

Musíme trefovat bránu a ne jeho. Pak je porazíme.

Co změnit před třetím a čtvrtým semifinále v Plzni?

Dávat góly a proměňovat přesilovky. Je třeba víc to cpát na bránu, aby se k nám přiklonilo trošku štěstíčka, aby tam spadla i nějaká kozom**ka. S prominutím. A od toho se odrazit.