Eriku, všechny tři body jste si zapsal ve druhé třetině. Jak hodně to bylo bláznivé v té prostřední části?

Dost, ale podle mě byla ještě bláznivější ta poslední třetina. Tam to byl boj doslova o každý kousek ledu a jsem strašně rád, že jsme to nakonec udrželi.

Jak jste viděl ten obrat Třince během devíti sekund?

Já byl u toho druhého gólu, kdy jsem vycítil, že můžu jejich beka napadat, protože mu to skákalo a měl s tím problémy. Píchl jsem mu do toho, dostal se před něj a viděl Ethana (Wereka) před bránou, tak jsem to tam zkusil naslepo poslat. Ethan to díky bohu trefil a otočili jsme na 1:2.

Následně jste vy sám využil přesilovku. Věřil jste si?

Já si říkal, že jsem před bránou nezvykle dlouho sám, tak jsem jen doufal, že mě kluci najdou. Snažil jsem se vystřelit nahoru a trefil to.

Když jste dorovnali stav z 0:2 na zápasy na 2:2, stěhuje se teď výhoda na vaši stranu?

To se teprve uvidí. Každý zápas této série je jiný. My se budeme snažit hrát jako ten dnešní a snad to pak bude naše výhoda.

Poosmé v sezoně vyhrál vzájemný zápas hostující tým. To už asi nebude náhoda, co myslíte?

Nevím, jestli je to náhoda, ale věříme, že doma to ve čtvrtek konečně zlomíme.

V Plzni se těžko vyhrává, vy jste to dokázali dvakrát a celkově už počtvrté v sezoně.

Nám skoro nic jiného nezbývalo, než tady zabrat, když jsme prohrávali 0:2 na zápasy. Chtěli jsme to srovnat, furt jsme byli pozitivně naladění. Ale nesmíme usnout na vavřínech!