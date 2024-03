/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince vyhráli také pondělní 2. čtvrtfinále play-off extraligy nad Českými Budějovicemi 2:0 a stejným poměrem vedou v sérii, která bude pokračovat ve čtvrtek na ledě Motoru. Druhé čisté konto po sobě vychytal gólman Ocelářů Marek Mazanec.

Třinec poslal do vedení v závěru první třetiny Daňo, pět minut před koncem druhého dějství zvyšoval Cienciala. Jihočeši nemuseli hrát jediné oslabení, úřadujícího mistra přestříleli 35:24, nic jim to však platné nebylo. Branek se stejně jako v neděli nedočkali. „Je neskutečné, kolik toho kluci umí a dokážou zblokovat. Nebojí se puku, jdou proti němu. Obětavost v sobě v Třinci máme úplně všichni," řekl třinecký útočník David Cienciala.

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Dali jsme gól, měli jsme tam další vyložené šance, které jsme neproměnili. Mohlo to být ještě veselejší. V půlce zápasu jsme se začali snadno zbavovat kotoučů. Přenechali jsme soupeři iniciativu, ale stejně se nám podařilo vstřelit druhý gól. Do třetí třetiny jsme šli s agresivní, ale obrannou hrou. Vyplatilo se to. Máme druhý bod, což je skvělá zpráva,“ vykládal trenér Třince Zdeněk Moták.

„Hodnotí se mi to těžce. Na ledě jsme nechali všechno, kluci to odmakali. Na vítězství to stejně nestačilo. Třinec je velice zkušený tým. Pár šancí jsme si vytvořili, ale stejně jsme zatím nevstřelili ani gól. Musíme tohle zintenzivnit. Víc puky dostávat na bránu, ať se tam třeba nějaký odrazí. Pak by se hrálo trochu jinak. Opět jsme nebyli vyloučení, což je skvělá práce. To nás drželo do poslední chvíle ve hře,“ hlásil kouč Motoru Ladislav Čihák.

2. čtvrtfinále play-off extraligy (pondělí 18. 3. 2024):

Třinec – České Budějovice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Daňo (L. Hudáček, Kundrátek), 36. Cienciala (Daňo, L. Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Hynek, Klouček. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Polášek, Šenkeřík – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Zdeněk Moták.

Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, Doudera, Vráblík, Štencel, Štich – M. Beránek, Harris, F. Přikryl – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Pech, D. Simon – Valský, Vopelka, Koláček. Trenér: Ladislav Čihák.