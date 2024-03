OBRAZEM: Třinec zahájil čtvrtfinále výhrou, jasno nebylo do posledních vteřin

/FOTOGALERIE/ Urvali to! Hokejisté Třince vstoupili úspěšně do čtvrtfinálové série play-off extraligy s Českými Budějovicemi, které zdolali v nedělním zahajovacím duelu 2:0. Vítězný gól obhájců titulu vstřelil ve 44. minutě obránce Richard Nedomlel, definitivní pojistku přidal do prázdné branky 5 vteřin před koncem útočník Andrej Nestrašil.

Hokejisté Třince vyhráli úvodní čtvrtfinále play-off extraligy nad Českými Budějovicemi 2:0. | Foto: Petr Rubal