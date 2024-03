/FOTOGALERIE/ Motor ještě vzdoruje! Hokejisté Třince prohráli páteční 4. čtvrtfinále play-off extraligy na ledě Českých Budějovic po dvou rychle inkasovaných brankách 1:4, v sérii vedou 3:1 na zápasy a druhý postupový mečbol se pokusí proměnit v neděli v domácí Werk Areně.

Hokejisté Třince prohráli 4. čtvrtfinále play-off extraligy v Českých Budějovicích 1:4 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. | Foto: HC Oceláři Třinec

Ocelářům vstup do duelu nevyšel a brzy ztráceli po trefě Kondelíka, za 16 vteřin srovnal Nedomlel. To však bylo ze strany úřadujícího mistra vše. Ještě v první třetině vrátil Motoru vedení Toman a nakonec to byl gól vítězný. V posledních pěti minutách pečetili domácí výhru Kubík s Ordošem. Druhý jmenovaný se prosadil do prázdné klece.

„První třetina byla z naší strany nemastná a neslaná, spousta prohraných soubojů. Z toho vyplynul stav 1:2. Druhá a třetí třetina byla z naší strany poměrně slušná. Vytvářeli jsme si střelecké i brankové příležitosti, ale neproměnili je. S jedním gólem se dá vyhrát, ale dnes nestačil,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit. Dali jsme gól v přesilovce, hned nešťastný dostali. Třetina ale byla z naší strany slušná, ve druhé už jsme prohrávali vhazování, dostali soupeře na koně a ve třetí třetině dělali zbytečné ztráty, které dostávaly soupeře do hry. Jsme rádi, že jedeme do Třince,“ podotkl kouč Motoru Ladislav Čihák.

4. čtvrtfinále play-off extraligy (pátek 22. 3. 2024):

České Budějovice – Třinec 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Kondelík (Štencel, Pech), 7. Toman (Koláček, Vopelka), 55. Kubík, 59. Ordoš (F. Přikryl, D. Simon) – 5. Nedomlel (Cienciala, Daňo). Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Kachyňa, Doudera, Pýcha, Štencel, Vráblík, Gulaši, Štich – Gulaš, Kondelík, M. Beránek – D. Simon, F. Přikryl, Ordoš – Valský, Pech, Kubík – Toman, Vopelka, Koláček. Trenér: Ladislav Čihák.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Polášek, Šenkeřík – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Zdeněk Moták.