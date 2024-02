Oceláře nasměroval za třemi body útočník Martin Růžička. Čerstvý reprezentant i díky využité přesilovce vystřelil Ocelářům v první třetině během necelých tří minut dvoubrankové vedení. U obou přesných zásahů asistoval Andrej Nestrašil.

Ve druhé třetině se podařilo domácím srovnat. Nejprve snížil Estephan, v početní výhodě smazal náskok mistra Pavelka. Třinec si nakonec vezl domů všechny tři body. Ty Slezanům zajistil ve 36. minutě, jak jinak než v přesilovce, Libor Hudáček.

„Měli jsme dobrý začátek, vedli jsme o dva góly. Pak ale domácí vyrovnali v přesilovkách. Důležité bylo, že jsme ještě do konce druhé třetiny dali třetí gól. Ve třetí třetině to byl boj. Odmakali jsme to, ukázali jsme charakter,“ řekl třinecký asistent Vladimír Országh.

„Skvělé vítězství, jsme za něj moc rádi. Měli jsme dobrý start, pak nám to trochu zkomplikovala vyloučení. Soupeř srovnal, nám se ale zase povedlo odskočit. Pak už jsme si to pohlídali,“ líčil zkušený třinecký snajpr Martin Růžička, autor úvodních dvou branek.