/FOTOGALERIE/ Nemazlili se s nimi! Hokejisté Třince přehráli v úterním utkání 39. kola extraligy Kometu Brno 5:1 a patří jim v tabulce nejvyšší soutěže třetí místo.

Hokejisté Třince bojovali v úterním 39. kole extraligy s Kometou Brno. | Foto: Petr Rubal

Oceláři rozhodli o čtvrtém domácím vítězství v řadě bleskovým nástupem, kdy již po čtyřech minutách vedli 2:0 góly v rozmezí pouhých 13 vteřin. Dvěma brankami se blýskl odchovanec Ocelářů Cienciala, navrátilec z Pardubic.

OHLASY TRENÉRŮ:

Vladimír Országh (Oceláři Třinec): „Pro nás je tohle strašně důležité vítězství. Věděli jsme, že Kometa hrála v posledních zápasech skvěle. Hodně nám pomohl začátek. Dali jsme dva góly, uklidnili jsme se. Hlavně první dvě třetiny jsme hráli velmi dobře. Pak jsme dostali gól na konci naší přesilovky, tam jsme dali Brnu šanci. Měli pak šance, tlak, podržel nás Marek Mazanec. Pro nás opravdu velmi důležité body, pochvala do kabiny.“

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Měli jsme špatný vstup do utkání. Hráli jsme proti týmu, který velmi dobře koučovaný. Mají hodně zkušeností na to, aby si dobře rozjetý zápas dokázali správně pohlídat. Když už jsme se dostali do šancí, podržel je v důležitých momentech gólman. Jen zmíním jednu pozitivní věc, jsem moc rád, že se nám vrátil brankář Dominik Furch, že jsme ho viděli zase zpátky v bráně.“

39. kolo extraligy (úterý 23. 1. 2024):

Třinec – Kometa Brno 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. M. Růžička (Nestrašil), 4. Cienciala (J. Jeřábek), 30. Cienciala (Kundrátek, Helewka), 54. Nestrašil (M. Růžička, J. Jeřábek), 60. Voženílek (Nestrašil) – 37. Marcinko (Ščotka). Rozhodčí: Šír, Mejzlík – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4079.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Polášek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – Helewka, Vrána, Cienciala – Walega, M. Roman, Sikora – Haas, Holinka, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Kometa Brno: Furch – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka, Holland, Kaňák, Hrbas – Flek, Cingel, Zaťovič – Zbořil, Marcinko, Pospíšil – Moses, Kollár, Okál – Kohout, Kos, Vincour. Trenér: Modrý.