/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince přehráli v pátečním zápase 42. kola extraligy Liberec 5:1.

Hokejisté Třince se ve 42. kole extraligy střetli s Libercem. | Foto: Petr Rubal

Byl to boj. Ještě na konci druhé třetiny byl stav vyrovnaný. Oceláře dovedl k sedmé domácí výhře v řadě elitní útočník Martin Růžička, který jeden gól dal a na další dva nahrál. „Jsme si plně vědomi toho, že měli hosté vyložené šance a netrefovali prázdné branky. My jsme si to i řekli po zápase a dokážeme s tím pracovat,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„V první třetině byli Tygři dobře brusliví, přebruslili nás a my si s tím nevěděli rady. Důležitým aspektem bylo ubráněné oslabení tři na pět, které jsme sehráli výborně a nakonec šli do vedení. Zápas byl dlouho otevřený, ale střelecky se nám dařilo a výborně zachytal gólman,“ dodal kouč Ocelářů Zdeněk Moták, jehož mužstvo čeká další duel v neděli. Půjde o derby v Ostravě.

42. kolo extraligy (pátek 2. 2. 2024):

Třinec – Liberec 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 14. Čacho (Adámek, J. Jeřábek), 37. Marinčin (M. Růžička, Voženílek), 46. Nestrašil (J. Jeřábek), 48. M. Růžička (Voženílek), 52. L. Hudáček (Kundrátek, M. Růžička) – 12. Flynn (A. Najman, Hawryluk). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Hlavatý, Blažek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4496.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek, Adámek – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – Kurovský, Vrána, L. Hudáček – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Liberec: D. Král – McCoshen, Melancon, Knot, Budík, Ivan, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner, Bulíř, Klíma – Vlach, Šír, Zachar. Trenér: Pešán.