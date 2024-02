Třinec nezačal vůbec dobře a už po 71 vteřinách prohrával. Vervu poslal bleskově do vedení lotyšský obránce Zile. Oceláři se hledali, ale bojovali. Ještě do první přestávky ustáli i s trochou štěstí tři oslabení v řadě a v prostředním dějství drtivě rozhodli. Dvě přesilovky využil Nestrašil, při klasické hře pěti proti pěti se prosadil Čacho.

Zkraje třetí třetiny přidali třineckou pojistku Daňo s Hudáčkem. Úřadující extraligoví šampioni využili celkem tři početní výhody. Smutným hrdinou Litvínova byl bek Zile, jenž svou druhou brankou v duelu skóre už pouze kosmeticky korigoval. Severočechům nebyla nic platná aktivita. Domácí přestříleli 36:25, body z toho však nebyly.

„První třetinu jsme měli špatnou. Brzký gól nás zabrzdil, měli jsme i tři vyloučení. To je něco, co si nemůžeme dovolit. Hosté mají přesilovky slušné a my velmi hazardovali s dobrým výsledkem. Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovkami, to bylo důležité. Nakonec jsme si vítězství pohlídali a ve finále i zasloužili,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.