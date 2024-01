Hokejisté Třince udolali v nedělním zápase 34. kola extraligy poslední Mladou Boleslav 2:1 v prodloužení a osamostatnili se na 3. místě tabulky.

Hokejisté Třince zdolali Mladou Boleslav 2:1 v prodloužení. | Foto: Petr Rubal

Oceláři nebyli dlouho schopni překonat gólmana hostí Růžičku. Podařilo se jim to až v 54. minutě zásluhou Čacha, který srovnával na 1:1 a dostal tak duel do prodloužení. V něm zajistil Slezanům prémiový druhý bod v čase 60:13 po pěkném sólu obránce Marinčin. „Bolka hraje dobře, bojuje. Pro každého jejich soupeře je to teď náročnější a i proto byly tenhle týden naše zápasy s ní takhle vyrovnané,“ řekl obránce Třince Martin Marinčin.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dobrý pohyb, vynutili jsme si přesilovky, ale pak byl zápas vyrovnaný. Velmi dobrý výkon podali oba brankáři, my na konci měli štěstí. Nejprve hosté trefili tyčku, pak jsme vyrovnali. V prodloužení to Marin (Martin Marinčin) vzal na sebe a zakončil. Těžký zápas, Boleslav hrála dobře. My dva body vydřeli a vážíme si jich,“ vykládal po náročném střetnutí asistent třineckého trenéra Vladimír Országh.

34. kolo extraligy (neděle 7. 1. 2024):

Třinec – Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 54. Čacho (Voženílek, J. Jeřábek), 61. Marinčin – 42. Malát (Fořt, Rohlík). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lederer, Blažek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4744.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička, M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána, Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Gewiese, Pyrochta, F. Pavlík, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Štibingr – Lantoši, Järvinen, Skalický – Rohlík, Fořt, Malát – Rohdin, O. Roman, Dvořáček – Závora, Pitule, Hradec. Trenér: Král.