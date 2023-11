/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince porazili v nedělním utkání 18. kola extraligy Olomouc 5:0, plně bodovali potřetí v řadě a v tabulce si pojistili čtvrté místo.

Hokejisté Třince porazili Olomouc 5:0. | Foto: Petr Rubal

Dvěma góly a asistencí se na úspěchu podílel útočník Libor Hudáček. Gólman Ondřej Kacetl vychytal svou i týmovou premiérovou nulu v sezoně. „Nastartoval nás brzký vedoucí gól, šli jsme si pro tři body a máme za sebou dobrý měsíc. Škoda, že přichází repre pauza,“ řekl po vydařeném duelu tříbodový Libor Hudáček.

„Byl to večer, že by mi tam padlo asi všechno. Někdy jsou ale zase takové, kdy nedáte nic. Jsem za tu formu rád a doufám, že mi vydrží,“ pousmál se produktivní forvard Ocelářů. „Udělali jsme vše pro to, abychom zblokovali co nejvíce střel a pomohli Ondrovi k nule. Jsme rádi, že jsme si pomohli navzájem a vyhráli před pěknou kulisou,“ dodal Libor Hudáček.

18. kolo extraligy (neděle 5. 11. 2023):

Třinec – Olomouc 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Polášek (Hrehorčák, Vrána), 8. Hudáček (Smith, Marinčin), 33. Daňo (Hudáček, M. Roman), 35. M. Roman (Hrehorčák, Vrána), 52. Hudáček (Nestrašil, Daňo). Rozhodčí: Šír, Mejzlík – Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 5138.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána, M. Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Olomouc: Konrád – Rašner, Ondrušek, Řezníček, Sirota, Mareš, Švrček, Rutar – P. Musil, Macuh, Káňa – Bambula, Knotek, Kunc – Navrátil, Kusko, Plášek ml. – Kucsera, Anděl, Klimek. Trenér: Tomajko.