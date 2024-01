/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ V třinecké Werk Areně jsou hodně silní! V úterý se Oceláři na domácím ledě naladili s brněnskou Kometou (5:1) a v pátek si ve stejné hale poradili s plzeňskou Škodou. Ve 40. kole hokejové extraligy ji porazili 3:0. Obhájce mistrovského titulu doma vyhrál popáté v řadě za sebou, brankář Marek Mazanec slaví svou první vychytanou nulu v sezoně.

Zápas 40. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Škoda Plzeň 3:0 (26. 1. 2024). | Foto: Petr Rubal

„Pro nás vybojované vítězství. Plzeň je urputné mužstvo, dobré v soubojích i bruslařsky. Na to jsme hráče upozorňovali," radoval se domácí trenér Zdeněk Moták ze zisku tří bodů.

Tři góly si Třinec rozdělil do každé třetiny. Nejprve se v 19. minutě poprvé mezi střelce Ocelářů zapsal Kanaďan Adam Helewka, na 2:0 zvýšil ve 37. minutě Vladimír Dravecký a ve 49. minutě pojistil vítězství kanonýr Martin Růžička.

„Jsem rád, že se nám to podařilo urvat, i když nám trochu vázla kombinace ve středním pásmu. Moc jsme nedostávali puky do pásma útočného. Byli jsme slabí v držení kotouče. Hráčům ale musím poděkovat a pogratulovat, že se semkli a pracovali tak, abychom vyhráli. Je to pro nás důležitá výhra," hodnotil duel třinecký kouč Zdeněk Moták.

Další zápas čeká Oceláře v neděli 28. ledna na ledě pražské Sparty, která v pátek padla na ledě Motoru České Budějovice 3:5.

Hokejová extraliga – 40. kolo:

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Helewka (Cienciala, Marinčin), 37. Dravecký (Čacho), 49. M. Růžička (Voženílek, Nestrašil). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Lederer, Blažek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 26:24. Diváci: 4434.

Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – Helewka, Vrána, Cienciala – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Sikora, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Škoda Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Malák, Piskáček, Skok, Kvasnička, Houdek – Pour, Lev, Schleiss – Rekonen, Mertl, Holešinský – Matýs, Indrák, Söderlund – Straka, Jansa, Hrabík. Trenéři: Kořínek a Bombic.