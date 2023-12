„Musím poděkovat fanouškům, že za námi stáli celých šedesát minut a doufám, že alespoň tou třetí třetinou jsme jim udělali radost. Řekli jsme si, že Pardubicím nedáme nic zadarmo, půjdeme do nich naplno, budeme bojovat a dřít. A alespoň tu poslední třetinu jsme vyhráli,“ našel po jasné porážce Zdeněk Moták jedno pozitivum.

„Těšil jsem se sem a zápas jsme od první do šedesáté minuty zvládli. Dávali jsme krásné góly a já jsem spokojený za tři body do tabulky. Byl to těžký zápas, který nám pomůže do další sezony,“ prohlásil kouč Pardubic Václav Varaďa. Dynamo zapsalo čtvrté vítězství za sebou o nadále vede tabulku nejvyšší soutěže o sedm bodů před druhou Spartou.

25. kolo extraligy (neděle 3. 12. 2023):

Třinec – Pardubice 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Pánik (Voženílek, M. Růžička) – 7. Radil (Zohorna, Bučko), 13. Poulíček (Cienciala, Bučko), 21. Čerešňák (Radil), 24. Zohorna (R. Kousal, Čerešňák), 27. Sedlák (Kaut, Čerešňák). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 7:4, navíc Nestrašil (Třinec) 10 minut a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 4596.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (24. Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána, Pánik – M. Růžička, Sikora, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Doktor – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, Vála, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Kolář, Hrádek – Hyka, Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.