Tampa Bay je každým rokem jedním z nejvážnějších aspirantů na zisk Stanley Cupu, Blesky ho ale naposledy vybojovaly v roce 2004. V sezoně 2014/15 se dostaly do finále NHL, v tom ale nestačily na Chicago.

Letos je tým, který vede Jon Cooper, vytoužené trofeji zase o kus blíž. Tampa Bay totiž v sérii play off vyřadila 4:1 na zápasy Boston a postoupila do finále konference.

Lví podíl na tom má Ondřej Palát, který v sérii proti Bruins vstřelil pět branek a přidal dvě nahrávky. Palát dal mimo jiné vítězný gól v prodloužení druhého duelu a svým gólem načal i poslední bitvu proti Pastrňákovi a spol. V letošním play off má na kontě už pět gólů, čtyři asistence a patří k lídrům Lightning. „Je skvělý. On je tím chlapem, o kterém se nikdy moc nemluví, a je to vůči němu nefér. Na druhou stranu takhle to asi sám chce," prohlásil na adresu rodáka z Frýdku-Místku Cooper.

Devětadvacetiletý Palát při zranění Stamkose nastupuje v první formaci s Kučerovem a Pointem a v posledním duelu série s Bostonem byl na ledě téměř 35 minut. „Určitě není bezdůvodné, že s těmi kluky hraje zrovna on. Protože on na to má," chválí ho Cooper.

Loni si Palát ve čtyřech zápasech play off připsal jediný bod, jinak mu ale hra ve vyřazovacích bojích náramně sedí. „Odehraje spoustu minut a hraje takovým stylem, že v sezoně s 82 zápasy je to někdy těžké. Ani tohle není krátký turnaj, ale je kratší než základní část a dá se do toho dát všechno, což je přesně to, co mu sedí. Dokáže hrát stejně dobře ve všech formacích, od první až po čtvrtou," říká o něm kouč Cooper.

I díky Palátovi je Tampa Bay stále ve hře a znovu je hlavním aspirantem na zisk Stanley Cupu, který by se zásluhou českého reprezentanta mohl ukázat i ve Frýdku-Místku.