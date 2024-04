Ačkoli se nadcházející finále hokejové extraligy jeví tak, že by ho vzhledem k náročnému programu Třince v play off měly ovládnout Pardubice, které favorizuje kdekdo, úřadující čtyřnásobné šampiony by nikdo neměl odepisovat. Aspoň takhle vidí situaci před startem série o titul Rostislav Olesz. „Pardubice jsou odpočaté, v tom je i není výhoda,“ říká někdejší reprezentační útočník a také kapitán Vítkovic, nyní televizní expert.

Hokejisté Přerova padli doma s Porubou 3:4. Rostislav Olesz v roli spolukomentátora | Foto: Deník/Jan Pořízek

Oceláři uhranuli otočením semifinále proti Spartě z 0:3 na 4:3 na zápasy, ale po sobotním konci nemají moc času na odpočinek a přípravu. „Třinec má dobité hráče, třeba Martin Růžička na ledě je, ale vlastně není, když nemůže hrát na sto procent. To je ztráta. Na druhé straně už několikrát ukázali neskutečnou sílu, naposledy v semifinále. A to nejen jako tým, ale celá organizace,“ ví Olesz.

Velkou roli podle něj bude hrát i síla očekávání. „Pardubice mají hvězdy, ale jsou pod obrovským tlakem. To je pro ně zase lehce nevýhoda,“ míní Rostislav Olesz. „Vše má své „pro“ a „proti“. My jen můžeme doufat, že to bude podobná reklama na hokej, jako semifinále Třince se Spartou,“ usmívá se.

Žádné ofenzivní manévry ale nečeká. Ani od Dynama. „V této fázi sezony hrají play off hokej všichni. To není jen Třinec. Navíc když vyhráváte, postupujete, takže s každým zraněním i únavou se vyrovnáváte lépe,“ popisuje Rostislav Olesz.

„Ale pravda se ukáže až na ledě. Narazí na sebe dva rozdílní soupeři, řada hráčů teď v sobě nachází i to, co v základní části nemá. Důležitá bude i šířka kádru. Když se podíváte na čtvrtfinále i semifinále Pardubic, hodně se prosazuje třetí a čtvrtá pětka. Třinci teď se Spartou také pomohli hráči, kteří nejsou v prvních dvou lajnách,“ upozorňuje Rostislav Olesz. „Hodně jsem zvědavý na kluky, kteří v play off ještě tolik nepromluvili,“ pokračuje.

„Celkově odhadovat vývoj, nebo říct výsledek, je hodně těžké. Opravdu si netroufám tvrdit, že jednoznačně vyhrají Pardubice 4:0, i když si to všichni myslí,“ podotýká vzápětí Olesz.

Ještě ale nezapomíná na jeden faktor. Metr rozhodčích. „To si nemusíme nalhávat. Klíčové bude, jak budou pískat, jestli nechají hráče hrát, nebo budou úzkostliví. Ale jsem si jistý, že debaty o faulech, gólech, co mělo a nemělo platit, to určitě bude,“ je přesvědčený bronzový medailista z olympiády v Turíně 2006.

Ráz série může určit už úterní a středeční dvojduel na východě Čech. „Třinec určitě k soupeři pojede pro jeden bod. To je jasné,“ myslí si Olesz. „Tipovat nechci, nevím, kdo zvítězí, ale blíž mám k Třinci. Je to náš kraj, mám mezi kluky víc kamarádů, takže jim to přeji,“ uzavírá Rostislav Olesz.