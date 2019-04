Střetly se dva nejlepší týmy základní části, a pokud se před sérií hovořilo o nejsilnější stránce Liberce v souvislosti s takticky precizním výkonem všech hráčů, kteří přesně vědí, kde je jejich místo, pak ve čtvrtek působil Liberec proti Ocelářům naprosto bezradně.

Třinečtí se prezentovali snad nejorganizovanějším výkonem sezony. Hýřili pohybem, nedovolili Liberci rozvinout jeho silné schopnosti, dostali se do vedení a kontrolovali hru. Využili dvě přesilovky.

„Kluci hráli skvěle, spoustu střel zblokovali. První půlka prostřední třetiny nám nevyšla, tam jsme měli výpadky, kdy jeli sami na bránu. Tohle musíme odstranit, jinak to bylo výborné, vedli jsme, nesložilo nás ani liberecké srovnání a hned jsme dali druhý gól,“ pochvaloval si třinecký brankář Šimon Hrubec.

Oceláři potvrdili předzápasová slova o větší rozehranosti. Podobně jako v semifinále Plzeň proti nim byli zase oni proti Liberci aktivnější, měli víc střel a zaslouženě vedli 1:0 po přesilovkové ráně Doudery, kterou ještě tečoval Hrňa.

Třinečtí se drželi svého plánu i v prostřední periodě a působili mnohem kompaktněji než liberečtí Bílí Tygři. Ti dokázali snížit až po obrovské chybě Draveckého, který neodklidil kotouč z předbrankového prostoru, ale dlouho jej to mrzet nemuselo, neboť jeho spoluhráči za 92 sekund využili druhou početní výhodu, kterou dostali. Tentokrát po velkém tlaku před Willem, kdy skóroval bekhendem dorážející Vrána – 1:2.

Liberec v poslední třetině potřeboval tlak, ale neustále narážel do plných a zformovaných třineckých řad. Vyloženou šanci si už nevypracoval. „Asi se ukázalo, že to není zase taková výhoda začínat na domácím hřišti,“ uvažoval Hrubec.

Jeho spoluhráč z útoku Erik Hrňa, autor první trefy dodal: „Zafungovala nám past ve středním pásmu. Ve finále už se nehraje na krásu, hraje se na výsledek, ze zabezpečené obrany.“

Liberecký obránce Ladislav Šmíd po zápase uznal, že Třinec slavil zaslouženě. „Soupeř si to zasloužil víc, my se musíme hodně zlepšit. Hlavně střílet. Pořád se snažíme moc kombinovat. Každý ví, že puk je rychlejší než hráč, a především ten musí lítat, ne my. To nás předtím zdobilo, zatímco dneska vůbec. Pořád jsme se snažili kombinovat, dokonce i v přesilovkách. Tady byl mezi oběma týmy rozdíl,“ uvědomoval si Šmíd.

Poprvé v letošním play off tak bude Liberec dohnět ztrátu. Je to pro tým velká změna? „Asi ne, pořád je to zápas číslo jedna, panika by byla zbytečná. Musí nás porazit čtyřikrát,“ dodal Šmíd.

Přesilovky rozhodly

Oceláři rozhodli přesilovkami, neboť dvě využili, zatímco domácí v početní výhodě skórovat nedokázali. „Stáli jsme dobře před bránou, byl tam potřebný důraz, i střely od modré. To nám možná proti Plzni malinko chybělo,“ mínil Hrňa. V pátek čeká podobný zápas: „Zase to bude bitva, podobně jako dneska.“

Třinecký trenér Václav Varaďa si pochvaloval, jak tým zvládl zápas takticky. „Moc času na přípravu jsme neměli, vlastně jen dva dny. Soustředili jsme se na naši hru, jeli jsme sem s pokorou, a možná i to se vyplatilo. Předvedli jsme dobrý playoffový hokej a byli za to odměněni,“ hlásil po zápase.

První třetina hokeje nahoru dolů se mu ale moc nelíbila. „Divákům asi ano, ale bylo tam hodně brejků a přečíslení. Nicméně v útočném pásmu to z naší strany bylo velmi dobré, pomohli jsme si gólem,“ vypočítával Varaďa.

Oceláři chtěli navázat na vstup ze sedmého zápasu proti Plzni. „To se povedlo. Čekali jsme na svou příležitost a udeřili ve správný čas. Dnes rozhodly speciální týmy na přesilovky a oslabení,“ připomněl.

Jeho liberecký protějšek Filip Pešán spokojen být nemohl. „Chybělo nám play off nastavení, odehráli jsme to nepochopitelně vlažně. Vázlo nám zakončení, přesilovky byly stojaté, faulovali jsme v útočném pásmu, opláceli jsme. Nezasloužili jsme si vyhrát,“ shrnul vše podstatné.

Měl snad už před utkáním signály, že by jeho hráči nemuseli jít do utkání v obvyklé roli? „Média byla před zápasem plná toho, jací jsme favorité finále. Trochu v hlavách to asi bylo, přestože jsme věděli, jak extrémně silný má Třinec tým a jak fantasticky hraje venku. Nepoučili jsme se z toho a nezvládli to,“ doplnil.

Co se podle něj musí do pátku změnit, aby hra i výsledek vypadaly jinak? „Nastavení hráčů. Veškeré zakončení jsme dnes měli do břicha Šimona Hrubce, přesně do těch míst, kde je třinecký drak. Přehrávali jsme to do stran. Tohle musíme změnit a také se vyvarovat faulů. Naše dva dnešní byly potrestány góly a ten třetí nám vzal závěrečný tlak,“ zakončil Pešán.

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Redenbach – 8. Hrňa (M. Doudera, Martin Růžička), 38. P. Vrána (Marcinko, M. Doudera). Rozhodčí: Hodek, Kika – Gebauer, Hynek. Vyloučení: 3:3, navíc Gernát (T) 10 minut OT. Využití: 0:2. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Třinec: Hrubec – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Werek – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenér: Varaďa.