Druholigoví hokejisté HC Frýdek-Místek si do tabulky připsali další tříbodové vítězství, když na svém ledě zdolali hráče brněnské Techniky.

Samotný duel začaly v hale Polárka lépe hostující Sovy. To když po pětasedmdesáti vteřinách hry procedil puk za záda brankáře Danečka útočník Michal Brzobohatý. O chvíli později putoval za katr domácí Christov a Jihomoravané měli možnost své vedení ještě navýšit. Frýdečtí ale dvouminutové oslabení přečkali. Ba co víc, vracející se Christov ihned založil rychlou akci a po Piechově přihrávce vyrovnal kanonýr Luka. Nerozhodný stav vydržel do závěru prvního dějství, kdy se puk dostal k Michalu Kovařčíkovi a ten neměl problém jej zasunout do poloprázdné branky Brňanů – 2:1.

Další povedenou akci převedli domácí hráči ve 27. minutě. Po chvilce obstřelování hostující branky se k puku dostal Luka, který jej křížem poslal na osamoceného Káňu a hala Polárka potřetí propukla nadšením – 3:1.

Ve třetí části zápasu se Brňané hnali za zkorigováním nepříznivého stavu, v cestě jim ale stála zeď jménem Lukáš Daneček. Brankář Frýdku už totiž puk za svá záda nepustil. Naopak domácí hráči Luka s Jarošem dalšími dvěma góly upravili na konečných 5:1. „Měli jsme špatný vstup do utkání, hlavně ty první čtyři střídání. Od druhé třetiny jsme už ale byli lepším týmem. S výhrou jsme spokojeni, podle mne si i diváci přišli na své, jelikož góly byly nádherné. My se teď postupně chystáme na druhou část soutěže. Je jen škoda, že si sestavu pro play-off nemůžeme kvůli nemocem vyzkoušet, což je velká škoda," řekl po zápase frýdecko-místecký trenér Jiří Juřík.

V dalším kole nastoupí jeho svěřenci na ledě předposlední Karviné. Utkání se hraje v sobotu 6. ledna od 15.30 hodin.

HC Frýdek-Místek – HC Technika Brno 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky: 5. Luka (Piecha, Christov), 19. M. Kovařčík (Roman, Christov), 27. Káňa (Luka, O. Kovařčík), 53. Luka (Káňa), 56. Jaroš (Kvapil) – 2. M. Brzobohatý (Benýšek, Čtvrtníček). Rozhodčí: Kubičík – Bojda, Novák. Vyloučení: 7:6 (navíc: Christov – Kadlec trest do konce utkání), bez využití, diváci: 1700.

Frýdek-Místek: Daneček – Jeník, Roman, Dresler, Kvapil, Krutil, Foltýn, Adámek – Luka, Káňa, O. Kovařčík – Jaroš, Schwarz, Meidl – Klimša, Piecha, Samiec – Franek, M. Kovařčík, Christov – Růžička. Trenéři: Jiří Juřík a Marek Malík.