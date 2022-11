Ostravský tým rychle vedl o dvě branky, soupeř však dokázal na začátku druhé třetiny během 39 vteřin srovnat a poté už to byla přetahovaná, kterou rozhodl v čase 60:17 Dostálek.

„Za stavu 2:0 jsme měli na své straně vše, co jsme chtěli. Ve druhé třetině už to nebylo ono a soupeř srovnal. Šli jsme pak do vedení 3:2, ale dostali jsme v oslabení zbytečný gól,“ řekl trenér Poruby Jiří Režnar.

„V prodloužení tam jejich hráč neprojel, ale prokráčel a dal branku. Nedá se nic dělat, je potřeba jít dál, vypíchnout ty dobré věci, na ty horší ukázat a poučit se z nich. Musíme se připravit na středu a zápas se Šumperkem,“ dodal Jiří Režnar.

„První třetina byla v režii domácích, kteří ukázali obrovskou kvalitu. Od druhé třetiny jsme začali bruslit, byli rázem pro domácí nepříjemní a to se nám vrátilo v tom, že jsme byli schopni srovnat na 2:2 i na 3:3,“ vykládal kouč Frýdku-Místku Martin Janeček.

„Z ledu lídra tabulky jsme se dvěma body spokojeni. Myslím si, že musíme jít tou pokornou cestou. Chtěl byl moc poděkovat našim fanouškům, kteří přijeli v hojném počtu a vytvářeli parádní prostředí, samozřejmě s příznivci Poruby,“ uzavřel Martin Janeček.

24. kolo Chance ligy (sobota 26. 11. 2022):

Poruba – Frýdek-Místek 3:4 SN (2:0, 1:2, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Berisha (Šlahař, Sedlák), 8. Střondala (Christov, Urbanec), 39. Šlahař (Pšurný, Šoustal) – 25. Zeman (Zeleňák, Svačina), 25. Hotěk (Teper, Lyszczarczyk), 54. Lyszczarczyk (Teper, Klimša), 61. Dostálek (Havránek, Zeman). Rozhodčí: Wagner, Rapák – Kleprlík, Juránek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 1684.

Poruba: Bláha – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Krenželok, Sedlák, Mlčák – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Šlahař, Pšurný, Berisha – Vildumetz, Toman, Karafiát – Christov, Střondala, Hrníčko. Trenér: Režnar.

Frýdek-Místek: Mokry – Havránek, Teper, Zeleňák, Kowalczyk, Sova, Ročák, Adámek – Svačina, Zeman, Dostálek – Lyszczarczyk, Haas, Hotěk – Bednář, Matěj, Klimša – Geidl, Macháček, Ramik. Trenér: Janeček.