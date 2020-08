„Umíme na ně,“ řekl po druhé výhře nad Valachy (3:2 v prodloužení) kouč Rysů Vlastimil Wojnar. „Odehráli jsme proti nim velmi dobrý zápas, hodně nás podržel i brankář Malík,“ dodal.

Hokejisté Frýdku-Místku v přípravě porazili ještě Kopřivnici, naopak nestačili na Přerov, Havířov, Třebíč a jednou prohráli i se Vsetínem. Poslední přípravný duel čeká Rysy ve středu proti Porubě, pak už je před nimi ostrý start Chance ligy, kterou mají rozehrát v sobotu 12. září v Třebíči. „Do Poruby bychom měli odjet ve složení, které bude už tak z 80 procent stejné, v jakém vstoupíme do sezony. Možná ještě přijde jeden bek a nějací útočníci, pořád ještě čekáme, jestli k nám někdo dorazí z Třince, takže uvidíme,“ řekl Wojnar.

Kouč Frýdku-Místku je s dosavadním průběhem přípravy spokojený. A také porážky, které jeho svěřenci utrpěli, bere s rezervou. „Točili jsme hráče, kteří tady byli na zkoušku, bylo to taky doplněné juniory, nečekali jsme od toho zázraky,“ uvedl kouč Rysů, který stále hledá optimální sestavu. „Náznaky už máme. Točili jsme to, zkoušeli jsme různé vazby. Ještě to ale budeme ladit,“ dodal.

Šedivý je velkým přínosem

Frýdek-Místek má na soupisce tři velmi kvalitní gólmany – Lukáše Danečka, Ondřeje Raszku a Tomáše Suchánka. Kdo z nich tedy bude jedničkou? „Tu nemáme, poperou se o to,“ řekl trenér Wojnar, který si taky pochvaluje velký přínos zkušeného útočníka Ondřeje Šedivého, jenž několik posledních sezon působil v rakouském Innsbrucku. „Na Chance ligu je to nadstandardní hráč. Chvíli mu bude trvat, než se tady na to adaptuje, ale v tréninku se jeví výborně a výborný je také do kabiny. Je pro nás velké plus, že ho tady máme,“ prohlásil na Šedivého adresu Vlastimil Wojnar.