Rysi měli hrát ve středu v Porubě, utkání se ale vinou koronaviru v ostravském celku nekonalo. Hokejisté Frýdku-Místku tak nastoupili až v sobotu doma proti Jihlavě, s níž sehráli vyrovnaný zápas.

„Dnes jsme nastoupili proti hodně kvalitnímu soupeři,“ uvedl trenér domácího celku Vlastimil Wojnar. Přesto Rysi začali dobře a v úvodním dějství předváděli účinný hokej. „V první třetině jsme byli naprosto rovnocenným soupeřem,“ dodal Wojnar.

Od druhé třetiny už byla ale aktivnější Jihlava. Domácí naděje však dlouho držel brankář Suchánek, na něhož hosté nemohli najít recept.

„Ve třetí třetině už ale byla Jihlava jasně lepší,“ řekl Wojnar. Domácí lavička si vzala patnáct minut před koncem oddechový čas, aby tlak Dukly utlumila. V 55. minutě se do velké šance dostal Kaukič, jihlavský gólman Brož ale vytáhl velmi dobrý zákrok.

Vypadalo to, že utkání dospěje do prodloužení, jenže necelé dvě minuty před koncem vystřelil z modré čáry Jiránek a Jihlava se dostala do vedení. Domácí pak zkusili hru bez brankáře, na vyrovnání už ale nedosáhli. „Je to škoda. Sahali jsme po bodu, ale nemáme nic,“ uzavřel Wojnar, jehož svěřenci se znovu představí v akci až šestého ledna příštího roku, kdy doma přivítají Třebíč.

HC Frýdek-Místek – HC Dukla Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 59. Jiránek (Fronk). Rozhodčí: Skopal, Fiala – Měkýš, Bartek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek – Z. Malík, Vainonen, Hrachovský, Husák, Michálek, Zahradníček – Šedivý, Mikulík, Kaukič – Klimša, Veselý, Tomi – Martynek, Peterek, Ramik – Stuchlík, Przybyla, Matiaško – Flok. Trenér: Wojnar.