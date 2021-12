Hokejistům Frýdku-Místku se vstup do letošní sezony Chance ligy příliš nepovedl, svěřenci trenérů Trličíka a Daňa se ale postupně zvedají a jsou ve hře o postup do play-off. V minulých dnech navíc získali dvě zajímavé posily - Vladimíra Svačinu a Dmitrije Ogurcova.

Sedmadvacetiletý ruský bek hrál naposledy v KHL za Čeljabinsk, za který si loni připsal 44 startů a šest bodů. Předtím oblékal taky dres Togliatti, ale i Nižněkamsku, CSKA a Dynama Moskva.

Teď se dvoumetrový rodák z Moskvy poprvé vydal mimo Rusko a posílil Frýdek-Místek, v jehož dresu debutoval v duelu proti Šumperku a hned si připsal jednu nahrávku. „Chtěl bych hodně hrát, dostat prostor a hrát v Evropě. Znám Jana Peterka z Ruska, když hrával za Lokomotiv Jaroslavl. To on mě pozval do Frýdku-Místku,” řekl Ogurcov pro web hokejového Frýdku-Místku. „Čekal jsem na příležitost z KHL, ale zatím nepřišla žádná nabídka a nechtěl jsem už čekat déle. Agent mi řekl o možnosti hrát ve Frýdku-Místku, kde bych mohl dostat prostor, protože minulý rok jsem v KHL příliš nehrál,” dodal.

Ogurcov je ve Frýdku-Místku zatím krátce, místní prostředí se ale 110 kilogramů vážícímu bekovi líbí. „Žil jsem v Nižněkamsku, což je podstatně menší město oproti Moskvě, takže jsem zvyklý na život mimo metropoli. Není tady takový provoz jako Moskvě, navíc je tady hezký výhled na hory, které mám rád a dávají mi energii,” prozradil.