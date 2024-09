/FOTO, VIDEO/ Živý koncert nejen před úvodním domácím duelem s prostějovskými Jestřáby, hudbou se diváci v hale Polárka bavili i během přestávek. Zcela nový Goal Horn, utkání benjamínků během přestávky, to je jen malý výčet toho, co si frýdecko-místecký klub pro své fanoušky na úvod sezony připravil.

Dnešní doba už není jen o tom, že si sportovní fanoušci zajdou užít pouze utkání svého milovaného klubu. Sport se stal součástí společenského života, na zápasy fotbalu, hokeje, ale i dalších sportů, vyráží společně celé rodiny. A přesně toho jsou si vědomi v prvoligovém klubu HC Frýdek-Místek, kde se svým fanouškům věnují opravdu v co největší míře.

„Letos jsme sezonu odstartovali netradičně a s pořádnou dávkou energie,“ prozradil Jakub Mikulík, výkonný manažer frýdecko-místeckého klubu. „Před utkáním nám zahrál písničkář René Souček spolu s kapelou Getaway ze ZUŠ Frýdek-Místek, a jejich vystoupení pokračovalo i během přestávek,“ dodal Mikulík.

| Video: Youtube

Frýdecko-místecký klub má však pro své fanoušky připraveno spoustu dalších doprovodných akcí. „Diváci se mohou těšit během sezony i na další speciální zápasy, jako jsou například Puky a tlapky, S plyšákem na hokej, Halloween, Vánoce a další. Víkendy budou opět formou rodinných utkání s bohatým doprovodným programem, fanzónou a popcornem zdarma pro všechny návštěvníky mladší patnácti let. Nově na každém pondělním utkání, které začíná v 18.00 hodin, budeme mít levnější pivko o 10 korun. A stejně jako dřív, budeme i letos pomáhat tam, kde je to potřeba,“ sdělil Mikulík. „Chceme pro fanoušky vytvořit plno speciálních zážitků, a čím více jich přijde fandit, tím lepší atmosféra bude. Naši kluci to na ledě určitě ocení a dodá jim to sílu bojovat. Srdečně vás proto zveme na zápasy Maxa ligy do Polárky,“ pozívá hokejové fanoušky z Frýdku-Místku a okolí Jakub Mikulík.

SVŮJ VLASTNÍ GOAL HORN

Oslava gólu, fanoušci u vytržení, tribuny bouří. A do toho všeho se hokejovým stadionem line oslavný chorál. Doposud měli frýdecko-místečtí rysi gólové songy vypůjčené, to už však neplatí. „Náš věrný fanoušek a písničkář René Souček se nám nabídl, že vytvoří pro klub chorál vlastní. Spojil se se svým kamarádem Rychnou, se kterým napsali slova, hudbu pak přidali René a Vojtěch Šňupárkovi a pak už jen stačilo se dát dohromady s pár rockery a klub má nyní svůj vlastní Goal Horn,“ potěšilo výkonného manažera klubu HC Frýdek-Místek Jakuba Mikulíka.